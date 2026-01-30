Baja de un titular indiscutible para Simeone contra el Levante UD
El entrenador del conjunto rojiblanco ha confirmado en rueda de prensa que Giuliano no estará en el duelo contra el cuadro granota en el Ciutat de València
Diego Pablo Simeone no dejó lugar a dudas en rueda de prensa. El técnico del Atlético de Madrid confirmó que Giuliano Simeone será baja para el partido ante el Levante UD, una ausencia que golpea directamente a una de las piezas que más energía y carácter ha aportado al equipo esta temporada.
La baja de Giuliano no es una más. El argentino es un futbolista clave dentro de la rotación rojiblanca, no tanto por el brillo mediático, sino por algo que Simeone valora por encima de casi todo: intensidad, compromiso y mentalidad competitiva. Cada vez que ha tenido minutos, Giuliano ha respondido con una presión constante, desmarques agresivos y una actitud contagiosa que ha elevado el nivel colectivo del equipo.
Esta temporada, Giuliano ha sido sinónimo de revulsivo fiable. Ha aportado profundidad en banda, sacrificio defensivo y una lectura táctica que le ha permitido adaptarse a distintos roles ofensivos. Su capacidad para estirar al equipo, atacar espacios y no dar un balón por perdido lo ha convertido en un recurso muy valioso para Simeone, especialmente en partidos cerrados o de alta exigencia física.
Más allá de cifras concretas, su impacto se ha notado en el ritmo del juego. Cuando Giuliano está en el campo, el Atlético presiona más arriba, corre más y transmite una sensación de hambre competitiva que conecta con la grada y con el ADN histórico del club. Es ese tipo de futbolista que no siempre acapara titulares, pero cuya ausencia se nota desde el primer minuto.
Por eso, perderle ante el Levante UD supone un contratiempo serio y una grandísima noticia para el cuadro granota. No solo por lo que puede aportar en ataque, sino porque su energía suele ser clave para romper partidos atascados y mantener la intensidad durante los 90 minutos. Simeone pierde una pieza que encaja a la perfección en su idea de fútbol y que había ganado peso a base de trabajo y rendimiento.
