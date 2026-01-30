En Directo
"Quien vaya a dar el cien por cien por el club, va a jugar"
Luís Castro desvela que el nivel de sus jugadores es cada vez más alto y que le es más difícil confeccionar una alineación. El portugués, aun así, tiene en mente cómo detener al Atlético de Madrid: equipo "muy bueno, pero que tiene muchas debilidades"
Un Levante UD que empieza a mejorar sus prestaciones ligueras (8 de 15 últimos puntos) recibe al poderoso Atlético de Madrid en el Ciutat con la intención de lograr una necesaria victoria. De cara al choque, Luís Castro hablará de la última hora granota, el mercado de fichajes y su rival.
Luís Castro, en directo
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al partido contra el Atlético de Madrid.
Precedentes positivos ante el Atlético de Madrid
No me importan, todos los partidos son diferentes. Espero ganar pero los partidos hay que empezarlos 0-0. Tienes que estar muy bien si quieres ganar.
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid es muy completo. Tienen capacidad para fichar y tienen calidad. Lo más visible es que la calidad individual hacen bien al colectivo. Necesitan defender en bloque bajo y trabajar así no es fácil. Todos los jugadores trabajan para el equipo. Las transiciones ofensivas y defensivas son muy buenas, hay que estar muy atento. Tienes que estar muy centrado y estar muy en forma para hacerles daño. Son muy buenos, pero también tienen debilidades.
Pablo Sánchez dijo en la SER que Luís es el mejor fichaje
Tengo que pagarle una cena. Estamos contentos y yo lo estoy con el club. Hay una química muy buena. Son personas con las que me gusta trabajar. Todos nosotros queremos al club en Primera, nadie tiene ego ni se siente por encima del club. Voy a intentar dar más alegrías para todo el mundo.
Oriol Rey
Lo que hablo con ellos se queda con ellos, pero el centro del campo tiene soluciones. Hay tres más por dentro. Oriol tiene cosas que me gustan mucho y otras que necesita cambiar para jugar como yo quiero, pero todos tienen cosas a cambiar. Cuando hay tantos y entrenan bien no hay espacio para todos, pero así es el fútbol.
Carlos Álvarez y Pablo Martínez
Carlos puede hacer grandes cosas. En espacios puede hacer cosas diferentes. No es de correr al espacio ni a la espalda del adversario. Necesita balón y estar conectado con el equipo. Pablo es muy completo por dentro. Es bueno con balón, ataca y defiende bien y pienso que tiene que estar en el centro del partido. Puede llegar por las dos áreas. Tiene mucha intensidad, hace muchos kilómetros por partido, puede complementar... Es importante para nosotros y, en mi opinión, da más por el centro que por la banda.
Tay Abed
Es un jugador con características interesantes ofensivas, pero defiende y trabaja para el equipo. Necesita un tiempo para adaptarse pero tiene calidad y tiene futuro. Puede ser importante actualmente y sobre todo para el futuro.
Arriaga
Kervin ha hecho la mejor semana de entrenamiento desde que estoy aquí. La competencia es buena. Es otro dolor de cabeza y va a ser un jugador importante porque conocen que en primer lugar está el Levante. Quien vaya a dar el 100% por el club, va a jugar. El objetivo es colectivo, pero todos trabajan muy bien.
Estado anímico de la plantilla
No voy a decir que he quitado un peso porque estaban trabajando bien. Lo más importante es cómo has ganado: has sido mejor, controlado el partido, superiores... Mentalmente estaban bien. Hay que mirar después del 2-2. Todos fuimos a mirar el tiempo y fuimos a por la victoria. No hay más cuestiones. Pudimos hacer 4-5 goles y, con un empate en el tiempo adicional, marcan posteriormente... es porque están bien mentalmente.
Delantera
Paco ha entrado muy bien, Kareem ha hecho buenos partidos, Etta ha estado bien... No ha hecho gol pero ninguno ha marcado gol. No lo puedo mirar porque no haya marcado. No está fácil. En este momento hay muchas posiciones pero estoy contento con ese problema.
- Cañizares: 'Javi Guerra es de esos jugadores que en València tienen bula mediática
- Guido despeja dudas sobre su futuro: Contrato más allá de 2026, jugar en España y la figura de Corberán
- Directo | ¡Los triples mantienen con vida a Valencia Basket!
- El último paso atrás de Manu Vallejo en su carrera: Contrato rescindido
- El Valencia Basket cae ante el Landes y se jugará el pase a los play-in en la última jornada
- Cara y cruz en las inscripciones de Guido y Unai Núñez
- Ya hay horario para el Derbi entre Levante y Valencia en el Ciutat
- Pellegrini descarta la vuelta de una de sus estrellas para el Valencia CF