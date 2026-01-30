"Quien vaya a dar el cien por cien por el club, va a jugar"

Carlos Álvarez y Pablo Martínez

Carlos puede hacer grandes cosas. En espacios puede hacer cosas diferentes. No es de correr al espacio ni a la espalda del adversario. Necesita balón y estar conectado con el equipo. Pablo es muy completo por dentro. Es bueno con balón, ataca y defiende bien y pienso que tiene que estar en el centro del partido. Puede llegar por las dos áreas. Tiene mucha intensidad, hace muchos kilómetros por partido, puede complementar... Es importante para nosotros y, en mi opinión, da más por el centro que por la banda.