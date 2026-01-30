Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Quien vaya a dar el cien por cien por el club, va a jugar"

Luís Castro desvela que el nivel de sus jugadores es cada vez más alto y que le es más difícil confeccionar una alineación. El portugués, aun así, tiene en mente cómo detener al Atlético de Madrid: equipo "muy bueno, pero que tiene muchas debilidades"

Luís Castro en la banda del Ciutat durante el Levante - Elche

Luís Castro en la banda del Ciutat durante el Levante - Elche / LALIGA

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Un Levante UD que empieza a mejorar sus prestaciones ligueras (8 de 15 últimos puntos) recibe al poderoso Atlético de Madrid en el Ciutat con la intención de lograr una necesaria victoria. De cara al choque, Luís Castro hablará de la última hora granota, el mercado de fichajes y su rival.

Luís Castro, en directo

