Levante Fans homenajeará ante el Atlético de Madrid a Álex, granota de 13 años asesinado en Sueca

Levante Fans hace un llamamiento a todos los aficionados que acudan esta tarde al Ciutat de València para que se sumen a un sincero y emotivo homenaje en memoria de Álex, niño de 13 años que tristemente fue víctima de un cruel asesinato con arma blanca el pasado sábado en Sueca. Levantinista de cuna e irreductible seguidor del equipo granota, su padre, en representación de toda su familia, entregará a la grada de animación su camiseta del FC Promeses Sueca, club del que formaba parte, con el dorsal 40.

Es por ello que Levante Fans sacará su equipación en el minuto 40, junto a una pancarta de recuerdo hacia Álex, para iniciar un aplauso que dure los 60 minutos correspondientes y con la finalidad de que se una todo el coliseo de Orriols a su homenaje, mientras el conjunto dirigido por Luís Castro pelee sin descanso para conseguir tres puntos que, además de ser trascendentales en su pelea por la salvación, irían destinados a un cielo donde Álex siempre se sentirá orgulloso y feliz de su querido Levante.