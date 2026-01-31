Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Atlético de Madrid

El Levante afronta una final por la permanencia contra el Atlético de Madrid después de su apoteósica victoria contra el Elche. El conjunto de Luís Castro tiene la necesidad de ganar para acercarse a la salvación frente a un Atlético de Madrid que viene tocado tras caer contra el Bodo Glimt. Luís Castro saca un once con variaciones frente a un cuadro colchonero con muchos cambios, dando descanso a jugadores importantes como Baena, Julián Álvarez o Marc Pubill. El portugués, por su parte, mete a Matturro de lateral izquierdo y a Iván Romero en punta, sentando a Etta Eyong y devolviéndole el extremo diestro a Tundé.

Alineación del Levante UD

Mathew Ryan; Toljan, Matías Moreno, Dela, Matturro; Raghouber, Pablo Martínez; Carlos Álvarez, Losada, Kareem Tundé; Iván Romero.