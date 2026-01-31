En Directo
"No estoy contento con el punto, jugamos para ganar"
Luís Castro reconoce que su equipo no jugó una buena primera mitad pero que merecieron salir victoriosos en la segunda
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro tras el empate ante el Atlético de Madrid.
Carlos Espí, sin minutos
Era una de las soluciones pero si Espí entraba defendía Etta la banda. Podríamos correr el riesgo, pero también sería defensivo. Queríamos intentarlo sin abrir nuestra portería. Podíamos sufrir defensivamente.
Mathew Ryan
Ha hecho un gran partido. Cómo queremos jugar es importante el portero. Trabaja mucho y es inteligente. Gestiona todo muy bien. Cambia rápido las cosas. Es muy de equipo y eso es muy bueno para todos.
Oblak, el mejor del Atlético
Es claro. La segunda mitad hemos estado bien. Es un buen portero, lo conozco bien, pero Ryan ha hecho cosas muy bien.
Sequía goleadora y suplencia de Etta Eyong
Está trabajando. Ha acabado bien el partido. He pensado que nos podía ser importante en la segunda parte. En su primera ocasión se ha quedado solo con Oblak. Ningún delantero ha hecho goles. Dela y Matturro son los que han hecho los goles. Etta está trabajando bien y dándolo todo. No es fácil elegir el once. Todos los que han entrado están jugando bien.
Kervin Arriaga y portería a cero
Está al cien por cien, ha sido opción mía. La posición defensiva del pivote era diferente a lo que está acostumbrado. Ugo lo ha hecho más veces y sabía cómo lo hace. Ha entrenado muy bien. Ha sido una cuestión táctica.
Sensación de que faltan dos puntos
Nosotros no estábamos celebrando, jugamos para ganar. No estoy contento con el punto. Hemos sentido que podíamos hacer más, pero lo han intentado y habían jugadores muy buenos. El Atlético de Madrid no puede decir que no tiene buena segunda línea. No han jugado titulares Etta, Manu Sánchez, Arriaga... Han hecho los dos equipos un once para el partido. No estamos contentos con la primera mitad, pero la segunda ha sido muy buena. No hemos jugado para empatar. Hemos intentado todo.
Matías Moreno
Está con dolor de cabeza, pero está controlado. Por protocolo está en el hospital pero se encuentra bien.
Ugo Raghouber
No ha condicionado, has tenido más balón. En la defensiva jugaba entre centrales porque Atlético hace muchas situaciones de centro. Tienen jugadores que atacan el lateral y al central. Han presionado más el balón porque estaban tres centrales defendiendo. El Atlético no ha tenido muchas situaciones de gol.
Valoración del partido
Hemos merecido más, hemos ido a ganar, sobre todo en la segunda parte. Es un punto bueno para los dos.
