"No estoy contento con el punto, jugamos para ganar"

Luís Castro reconoce que su equipo no jugó una buena primera mitad pero que merecieron salir victoriosos en la segunda

Luís Castro en el banquillo del Ciutat de València

Luís Castro en el banquillo del Ciutat de València

Rafa Esteve

Rafa Esteve

