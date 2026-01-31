"No estoy contento con el punto, jugamos para ganar"

Sensación de que faltan dos puntos

Nosotros no estábamos celebrando, jugamos para ganar. No estoy contento con el punto. Hemos sentido que podíamos hacer más, pero lo han intentado y habían jugadores muy buenos. El Atlético de Madrid no puede decir que no tiene buena segunda línea. No han jugado titulares Etta, Manu Sánchez, Arriaga... Han hecho los dos equipos un once para el partido. No estamos contentos con la primera mitad, pero la segunda ha sido muy buena. No hemos jugado para empatar. Hemos intentado todo.