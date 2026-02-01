Luís Castro cambia la tendencia del Levante

Lo que parecía una meta imposible de alcanzar empieza a convertirse en una posibilidad real. Argumentos está dando el Levante desde que encontró en Luís Castro a su timón de salvación y motivos no le faltan para creer que la permanencia no es una opción tan descabellada. 5 partidos ha necesitado el entrenador portugués para devolver la esperanza y adquirir un casillero de puntos digno de salvación: 8 unidades, habiendo competido en el Ramón Sánchez Pizjuán, recibido al Espanyol, quinto clasificado, jugado en casa contra el Atlético de Madrid y habiéndose desplazado al Santiago Bernabéu.

La cita en el estadio blanco es, de hecho, la única derrota del Levante con el ex técnico del Dunkerke a los mandos del banquillo levantinista, sufrida después de cuajar una notable primera mitad y ser víctima de un dudoso penalti que desmoralizó al equipo. Pese a ello, una semana después se quitó el mal fario de no ganar en casa en toda la temporada logrando una apoteósica victoria contra el Elche en el último suspiro para, 7 días más tarde, desquiciar al Atlético de Madrid para arrebatarle un empate que a Luís Castro le supo a muy poco. “No estoy contento con un punto, ese no es el trabajo que quiero ni mi ambición. Los jugadores también sienten que podían hacer algo más”, comentó el luso en rueda de prensa tras empatar ante los colchoneros.

VALENCIA, 31/01/2026.- El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (i), intenta llevarse el balón ante el defensa uruguayo del Levante, Alan Matturro, durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports entre Levante UD y Atlético de Madrid celebrado este sábado en el Estadio Ciutat de València. EFE/ Biel Aliño / Biel Aliño / EFE

Mirada al frente

Sin embargo, la mano de Luís Castro se empieza a notar en el coliseo de Orriols. En 5 partidos, y habiéndose enfrentado a tres de los cinco primeros, el técnico lleva un ritmo de puntuación que invita al optimismo y que está a solo dos unidades de lo conseguido antes de que llegase a València: 9 hizo Calero en 14 partidos y uno el tándem formado por Álvaro Del Moral y Vicente Iborra en los dos partidos que dirigieron al primer equipo. Y, lo mejor, es la sensación que transmite el Levante actualmente, irreal en tiempos pasados hasta que el portugués lo ha demostrado con hechos: siempre compite y muestra herramientas para tumbar a sus adversarios, más allá de su condición.