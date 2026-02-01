Matías Moreno recibe el alta tras el fuerte choque con Sorloth en el Levante-Atlético
El central granota fue objeto de un penalti no señalado por parte del delantero noruego, que también acabó lesionado
El central argentino del Levante UD, Matías Moreno, recibió este domingo el alta hospitalaria tras pasar la noche ingresado en observación después del impactante choque de cabezas que sufrió con el delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, durante el partido disputado el sábado en el Ciutat de València.
El susto fue mayúsculo, pero las pruebas médicas realizadas confirmaron una evolución favorable del futbolista granota, que ya se encuentra en su domicilio tras seguir el protocolo médico establecido para traumatismos craneales.
Un choque que heló el Ciutat de València
La acción se produjo en el minuto 23 del encuentro entre Levante y Atlético de Madrid, cuando ambos jugadores saltaron a disputar un balón aéreo y colisionaron violentamente cabeza con cabeza. El impacto dejó a Moreno y Sørloth tendidos sobre el césped, generando preocupación inmediata entre compañeros, cuerpos técnicos y aficionados.
Matías Moreno pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie, aunque visiblemente afectado y acompañado por los servicios médicos del Levante. Tras el partido, y de forma preventiva, fue trasladado a un centro hospitalario para pasar la noche en observación.
El Levante transmite tranquilidad
Desde el Levante UD informaron que el jugador se encontraba bien desde el primer momento, aunque se optó por la hospitalización siguiendo los protocolos de seguridad. Durante la mañana del domingo, Moreno fue sometido a una nueva batería de pruebas, tras las cuales recibió el alta médica.
El entrenador del conjunto valenciano, Castro, ya había explicado tras el encuentro que el traslado al hospital respondía exclusivamente a una medida preventiva, buscando descartar cualquier complicación.
Parte médico de Alexander Sorloth
El delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, también tuvo que abandonar el partido tras el choque, en su caso en camilla, al sufrir un traumatismo con una herida incisocontusa. El internacional noruego fue trasladado igualmente a un hospital, donde las pruebas descartaron fracturas y hematomas craneales.
Sorloth pudo regresar a Madrid con el resto de la expedición rojiblanca y su evolución, según el club, es positiva.
Importancia de los protocolos en el fútbol
El episodio vivido en el Ciutat de València vuelve a poner el foco en la importancia de los protocolos médicos en el fútbol profesional, especialmente en acciones de riesgo como los choques aéreos. La rápida intervención de los servicios sanitarios y la prudencia de ambos clubes permitieron que el susto quedara en eso.
En el caso de Matías Moreno, el Levante seguirá monitorizando su estado antes de su reincorporación al trabajo con el grupo. De igual manera que el Atlético de Madrid con Sorloth.
