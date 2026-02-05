Diego Pampín, recuperado y listo para el Athletic

Llegan buenas noticias desde la enfermería de Orriols: Diego Pampín se reeincorpora, de manera parcial, a los entrenamientos grupales con el resto de sus compañeros. El lateral izquierdo se ha recuperado de su lesión en el sóleo derecho sufrida en el pasado encuentro ante el RCD Espanyol en casa. El defensa ha sido una de las novedades principales en la sesión de trabajo que se ha desarrollado en el Ciutat de València previa al encuentro que se disputará el domingo a las 16:15 horas frente al Athletic Club en San Mamés.

Por su parte, Luís Castro recupera a una pieza importante de cara a los próximos partidos, en esa ardua y exigente pelea por la permanencia en Primera División. Además, refuerza una parcela defensiva bien cubierta por Manu Sánchez, Alan Matturro y por el propio Pampín. Por tanto, el coruñés abandona los ejercicios individuales al margen del grupo para volver a estar a las órdenes el técnico portugués.

Importante para Luís Castro

Una de las principales novedades del técnico portugués a su llegada a Orriols es la confianza de Diego Pampín en ese lateral izquierdo tan competido. En su debut como nuevo entrenador granota ante el Sevilla en el Pizjuán decidió alinear como titular al lateral de 25 años, el cual solo había jugado un partido de Liga —ante el Real Madrid— y otro de Copa del Rey —frente al Cieza— con Julián Calero en toda la temporada. Además, a esos dos encuentros se le suma otra participación más como titular con Álvaro del Moral en el banquillo, también en competición copera, contra la Cultural Leonesa. En el cómputo global, en cinco partidos tanto de la partida como suplente (contando Liga y Copa) había sumado únicamente 296 minutos, números insuficientes para alcanzar una regularidad física y futbolística.

No obstante, la situación ha cambiado por completo con la llegada de Luís Castro, quien, "aprovechando" la baja por sanción de Manu Sánchez, entro de titular en aquella goleada por 0-3 frente al Sevilla. Tal fue el buen rendimiento del coruñés, que decidió ponerle de nuevo por delante de Manu y de Matturro contra el Espanyol en el Ciutat. Además, en rueda de prensa reafirmó que esa nueva titularidad había sido decisión técnica, justificando que había quedado satisfecho con su trabajo en los entrenamientos, interiorización de ideas tácticas y buen rendimiento en el terreno de juego. En ambos partidos, Pampín ha dejado buenas sensaciones, especialmente a nivel ofensivo con esas incursiones por banda, movimientos constantes y despliegue físico.

Actualización: parte de guerra

En cuanto al parte de guerra, con la vuelta la semana pasada de Unai Elgezabal a los entrenamientos grupales y, con Diego Pampín, recuperado de su lesión, Luís Castro recupera a dos hombres importantes para otra de las "finales" ante el Athletic Club. Matías Moreno continúa pendiente de evolución tras ese fuerte choque cabeza con cabeza con Alexander Sorloth el pasado sábado en casa. Por su parte, Víctor García sigue recuperándose de una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, aunque su regreso parece cercano. La ausencia más destacada y prolongada es la Roger Brugué, operado de una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla, y cuya recuperación está prevista para el tramo final de temporada.