En Directo
"Me ha cambiado la vida muy rápido, pero hay mucho trabajo detrás"
El jugador del Levante UD analiza el partido ante el Athletic Club del próximo domingo y sus primeras semanas desde que subió al primer equipo, donde ahora es una pieza importante para Luís Castro
Kareem Tunde analiza en sala de prensa este jueves el partido del Levante UD este domingo en LaLiga frente al Athletic Club.
Finaliza la rueda de prensa de Kareem Tunde.
La oportunidad que tiene en su debut contra la Real Sociedad
Cuando acabó el partido me lo dijeron mucho, pero bueno. Seguiré intentándolo.
Euge Ribera y Álvaro del Moral
Han incidido en mí. Estoy muy agradecido a ellos y me han ayudado mucho. Haber llegado es mérito de ellos.
Cifras goleadores en categorías inferiores
Siento que tengo gol pero no me centro en eso. Puedo ayudar en esos ámbitos.
Trabajo en la base hasta llegar al primer equipo
Uno siempre trabaja para llegar, pero siempre hay que aprovechar la oportunidad para agarrarte fuerte.
Partido en San Mamés
Vamos a seguir en la misma línea, proponer con balón y presionar.
Renovación
Me centro en trabajar. Siento que esta va a ser mi cuarta temporada y me siento en casa. Eso lo llevan mis agentes.
Lo que les pide Luís Castro
A los extremos nos pide llegada y que hagamos daño. Tiene confianza en nosotros.
Cómo es como jugador
En banda hago daño, irme con potencia. Soy bastante versátil. Uno contra uno y darle espacio al equipo.
Juventud
Jugar con Paco es un placer, fuera tenemos buena relación y en el campo tenemos complicidad.
