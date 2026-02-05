Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

"Me ha cambiado la vida muy rápido, pero hay mucho trabajo detrás"

El jugador del Levante UD analiza el partido ante el Athletic Club del próximo domingo y sus primeras semanas desde que subió al primer equipo, donde ahora es una pieza importante para Luís Castro

Kareem Tunde pugnando un balón con Almada

Kareem Tunde pugnando un balón con Almada / LaLiga

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Kareem Tunde analiza en sala de prensa este jueves el partido del Levante UD este domingo en LaLiga frente al Athletic Club.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents