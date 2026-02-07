Morales, descartado para el partido contra el Athletic Club

José Luis Morales es la gran sorpresa en la convocatoria del Levante, que ya viaja en avión hacia Bilbao para enfrentarse mañana al Athletic Club en San Mamés. El delantero fue el descarte de Luís Castro por decisión técnica después de haber disminuido sus participaciones desde la llegada del entrenador portugués. Jugó 19 minutos contra el Sevilla, entró en el 88' ante el Espanyol y, desde entonces, ha sido suplente en los tres encuentros posteriores. Ya no se vistió de corto en el último duelo del tándem formado por Álvaro del Moral y Vicente Iborra, pero la desconvocatoria de Morales, apoyada por sus precedentes desde el cambio en el banquillo, es una señal de que Luís Castro, quien también descarta a Unai Vencedor por la cláusula del miedo y a Matías Moreno por precaución tras su cabezazo con Sorloth, no cuenta con sus servicios.

No obstante, el descarte del '11' del Levante coincide con la semana del cierre de mercado. El atacante ha sido uno de los futbolistas con los que el club ha intentado liberar masa salarial durante la ventana de transferencias de enero y ha buscado soluciones para desbloquear su situación sin éxito. Pese a ello, José Luis Morales decidió continuar a pesar de los pocos minutos con los que ha contado desde el aterrizaje de Luís Castro en Orriols y, cinco días después de que el mercado invernal bajase su persiana, el entrenador luso toma una decisión, según los precedentes, impopular, pero llena de significado. La mejor versión de Morales o, como mínimo, la más eficiente está muy alejada. O el delantero la recupera o su realidad será completamente indeseada para sus intereses deportivos.