"Hay que ir a ganar donde sea. Todos los puntos están muy caros en este momento"
Luís Castro, consciente de que su equipo va a más, pero que aún le queda margen de mejora, viaja a San Mamés sabiendo que el Athletic ha recuperado autoestima tras el pase a las semifinales de Copa, pero convencido de que el Levante dará el cien por cien para salir victorioso
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro, previa al encuentro contra el Athletic Club de Bilbao.
Kervin Arriaga
Ya he hablado de ello. Cuento con los que están dentro. Es normal que hayan adaptaciones que te hagan daño. Los partidos han sido muy intensos y que con el cambio de los entrenamientos te hace algún daño. Si no ha jugado es porque no estaba al cien por cien. Contra el Elche pensamos que entrase. Pero está caro jugar. El medio está muy bien y como con Arriaga podemos hablar de Olasagasti. Me gustaría darle más a Olasa, pero juegan once. Contamos con él.
Mathew Ryan
Es un portero que trabaja mucho, muy profesional. Es muy inteligente. Pienso que está muy bien y una de las fuerzas que tenemos en este momento, pero el equipo le está dando más tranquilidad y situaciones de defensa de portería más tranquilas que antes. Si el equipo está mejor las ocasiones son diferentes. Él entiende por qué. Mathew no está dando oportunidades al resto, que están trabajando muy bien, porque su nivel es alto.
Manu Sánchez
Está mejor e intentando comprender lo que queremos y por qué lo queremos. Tiene características diferentes a los otros. Ha estado bien, muy tranquilo. Defendiendo y atacando muy bien.
Lista de bajas
Pampín y Unai están recuperados. Solo Matías está de baja, sin contar al resto.
¿Está el equipo donde quiere Luís?
Siempre se puede progresar. Para el tiempo que llevamos juntos no es malo. No es fácil trabajar porque tienes que jugar para ganar. Pero es claro que tenemos progreso, podemos ser más fuertes y tenemos capacidad para progresar. Tenemos que ser pacientes pero estamos muy bien.
Tay Abed
Depende del partido muchas veces, pero está muy bien. Es muy extrovertido, su integración es fácil. Necesita tiempo para adaptarse pero tiene calidades muy buenas que nos gustan menos. Si juega más o menos minutos veremos. Tay juega en una posición donde hay muchos que pueden jugar ahí. No es fácil para ninguno.
Etta Eyong
Está trabajando muy bien. En ese momento jugar de titular está muy caro, no solo para Etta. Tengo la certeza de que no lo dan por garantizado. Todos los jugadores saben que pueden jugar o no. Lo más importante es el club, pero hay partidos diferentes. Hay más de un jugador al que le quiero dar oportunidades, pero los que juegan están muy bien. Es difícil hacer el once. Etta está trabajando al cien por cien.
Nico Williams
Es normal que Nico es un jugador diferencial. Conocemos lo que hace en el Athletic y en la Selección. Juegue o no, no vamos a cambiar nada. Conocemos al Athletic.
Kareem Tundé
Me ha sorprendido. No lo conocía mucho ni tenía imágenes, pero el club conocía sus cualidades. Hay muchos que están entrenando bien y estoy contento. Para quien trabaja con él todos los días, creo que puede ir a más.
