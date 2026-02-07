"Hay que ir a ganar donde sea. Todos los puntos están muy caros en este momento"

Kervin Arriaga

Ya he hablado de ello. Cuento con los que están dentro. Es normal que hayan adaptaciones que te hagan daño. Los partidos han sido muy intensos y que con el cambio de los entrenamientos te hace algún daño. Si no ha jugado es porque no estaba al cien por cien. Contra el Elche pensamos que entrase. Pero está caro jugar. El medio está muy bien y como con Arriaga podemos hablar de Olasagasti. Me gustaría darle más a Olasa, pero juegan once. Contamos con él.