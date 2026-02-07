Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Hay que ir a ganar donde sea. Todos los puntos están muy caros en este momento"

Luís Castro, consciente de que su equipo va a más, pero que aún le queda margen de mejora, viaja a San Mamés sabiendo que el Athletic ha recuperado autoestima tras el pase a las semifinales de Copa, pero convencido de que el Levante dará el cien por cien para salir victorioso

Luís Castro, en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid

Luís Castro, en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid / Montesinos

Rafa Esteve

Rafa Esteve

