Rugido granota hacia la permanencia

El reto de permanecer en Primera División, y más en las condiciones de un Levante cuyos recursos son más limitados que los que acostumbran los equipos que compiten en la élite, es un ejercicio de valentía que en el Ciutat de València asumen sin rechistar y con decisión. Por momentos, parece que los granotas están descabalgados, sobre todo, por la distancia con el terreno de salvación, actualmente a cinco puntos. Pero, mientras todo el mundo se atreve a descartar al cuadro valenciano de la pelea por no bajar, basándose exclusivamente en su lugar en la tabla, el Levante otea el horizonte con atención, consciente de la gran cantidad de equipos implicados, y ruge con más fuerza que nunca debido a su gran estado de forma y, sobre todo, por cotizar al alza a base de coraje.

Puede ir en su ADN, pero su acto de rebeldía coincide con su condición de no dar su brazo a torcer y batallar hasta el último segundo independientemente del adversario. Le saldrá mejor o peor, pero los de Luís Castro viajan a San Mamés con la misma mentalidad que se desplazaron al Ramón Sánchez Pizjuán y pisaron el Santiago Bernabéu: convencidos de sus posibilidades para conquistar territorios de difícil invasión. Y más, ante lo caro que apunta a ser la salvación en la máxima categoría del fútbol español. "Todos los puntos son muy caros en este momento. Hay que intentar ganar. Ganas puntos pero no es suficiente, hay que conseguir más", comentó el luso en la comparecencia previa al choque.

Motivos no le faltan al Levante para ser optimista. Ha roto la maldición que pesaba sobre sus lomos como local esta temporada, ganando al Elche de forma heroica, y ha sumado un punto ante el Atlético de Madrid en un coliseo de Orriols que, de una vez por todas, volvió a tener la sensación de ser irreductible. No obstante, más que para saborear el progreso, los pupilos de Luís Castro avanzan en la competición con la necesidad de revertir la situación, desde la firmeza y sintiendo que aún están a tiempo para salvar los muebles. Pudo ser un escenario idílico para ir a San Mamés debido al contexto, de carácter inusual, del Athletic Club de Bilbao: duodécimos, pero a tres del descenso después de dos meses sin ganar en LaLiga. A pesar de ello, su victoria en los cuartos de final contra el Valencia en el último minuto revitaliza y, sobre todo, resetea a una plantilla poco habituada a navegar en circunstancias de salvación, en parte, por el estado físico de su referencia.

Se vistió de héroe para asistir a su hermano Iñaki en el descuento del enfrentamiento copero en Mestalla, pero la pubalgia que arrastra Nico Williams desde hace meses lastra el nivel de un futbolista que se debate entre un tratamiento conservador o una intervención quirurgica para llegar en plenas condiciones al Mundial. Pese a ello, su incierto futuro no condiciona a Luís Castro. "Es un jugador diferencial, conocemos lo que hace en el Athletic Club y en la selección española. Tenemos nuestra forma de jugar y qué hacer en ciertas situaciones, pero no vamos a cambiar nuestro planteamiento si juega o no Nico", dijo en rueda de prensa.

Varias ausencias y un mariscal para la causa

Mientras, el Levante recupera a un jugador esencial como Unai Elgezabal, a la vez que pierde a Matías Moreno por precaución, después de su cabezazo con Sorloth, y a Unai Vencedor por cláusula de miedo. Morales, por su parte, no viajó por decisión técnica. Independientemente de las piezas con las que Luís Castro cuadre su plan de partido, el Levante, en territorio donde gobiernan los leones, quiere pegar un rugido de salvación. Un zarpazo que llene de optimismo hacia la permanencia.