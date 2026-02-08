La injusta roja de Alan Matturro que perjudió al Levante

Malas noticias para el Levante en los primeros compases del encuentro ante el Athletic: Alan Matturro, expulsado en el minuto 17. El central uruguayo recibió la tarjeta roja directa tras un agarrón continuado a un Iñaki Williams que se quedaba solo mano a mano ante Ryan tras un balón en largo en profundidad de Paredes. Una acción que Alejandro Muñiz tuvo clara desde el principio, y que se ha convertido en la polémica del partido. Y es que ambos jugadores se van agarrando mutuamente hasta que el extremo bilbaíno se deja caer sin excesiva fuerza de por medio. No obstante, la acción podría haberse solventado con una mayor seguridad defensiva por parte del uruguayo, y así, despejar todo tipo de dudas. Sin duda, una roja decisiva para el desarrollo del partido, y que ya ha puesto a los de Valverde dos arriba antes del descanso.

Por su parte, Luís Castro ha reaccionado en la segunda parte cambiando a Carlos Álvarez y retrasando a un jugador de corte más defensivo de central como es Ugo Raghouberg, con experiencia en esa demarcación. Por tanto, el conjunto granota recompone el equipo con una nueva pareja de centrales circunstancial compuesta por el centrocampista francés y Dela. La magia del sevillano sacrificada para apuntular una línea defensiva debilitada tras la expulsión.

Noticias relacionadas

Baja sensible ante el Valencia

Dicha sanción no solo acarrea consecuencias negativas en el encuentro ante el Athletic, también significa perder al uruguayo la próxima jornada liguera en ese gran derbi valenciano contra el Valencia CF en el Ciutat de València. Por tanto, el técnico portugués no podrá contar con Matturro, que se suma a la baja por precaución de Matías Moreno tras su choque con Sorloth el pasado sábado. Luís Castro contará con Dela y Unai Elgezabal como únicos centrales sanos, a la espera del aparente regreso del zaguero argentino en los próximos días.