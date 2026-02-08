Jeremy Toljan se perderá el derbi ante el Valencia CF

Continúan las negativas desde Orriols: Jeremy Toljan se perderá el derbi valenciano ante el Valencia CF. El alemán ha recibido la quinta amarilla ante el Athletic y cumplirá sanción por acumulación frente al conjunto blanquinegro en el Ciutat de València. Tanto Dela y Arriaga como el defensa de 31 años llegaban apercibidos a San Mamés tras contar con cuatro amarillas. Esto supone una baja capital para los de Orriols, que tendrán que prescindir de una de sus piezas clave en un encuentro clave por la rivalidad, la exigencia y la permanencia ante los valencianistas.

Toljan, con esos 1892 minutos jugados y 22 partidos como titular en Liga, es el futbolista con mayor protagonismo de la plantilla. El alemán está siendo durante toda la temporada un seguro de vida para cualquier entrenador, tanto para Julián Calero y el tándem liderado por Álvaro del Moral como para un Luís Castro que ha mantenido su importancia en el equipo. Además, su influencia se extiende en el juego ofensivo y creativo del equipo: ha anotado un gol y es el máximo asistente del equipo con tres pases de gol.

Baja capital ante el Valencia

Con la baja confirmada de Jeremy Toljan, el Levante UD afronta un derbi valenciano difícil y mermado por las múltiples bajas que se han producido en el encuentro ante el Athletic. Además del alemán, el técnico portugués no podrá contar ni con Alan Matturro —expulsado en San Mamés— ni con Kervin Arriaga, que se ha retirado en camilla tras un fuerte choque con Unai Simón en los últimos minutos de partido. Por tanto, son tres las bajas en jugadores clave que no estarán el próximo domingo en ese encuentro capital por la salvación ante el Valencia en el Ciutat de València.

Una demarcación debilitada

Prescindir de Toljan no solo implica perder a uno de los hombres de mayor fiabilidad y calidad de la plantilla, sino también mermar una demarcación debilitada ante la falta de opciones naturales. Por una parte, Víctor García continúa recuperándose de esa lesión muscular; todavía no hay fecha de regreso y no se sabe en qué estado físico llegaría para la próxima jornada. Por otra parte, las únicas dos soluciones posibles para Luís Castro pasan por posicionar a Dela de lateral —posición a la que está familiarizada— o darle la oportunidad al joven canterano Nacho Pérez y continuar con esa filosofía de cantera y proyección tan respetada por el club.

Noticias relacionadas

Ahora mismo, quien ocupará el lateral diestro ante el Valencia es una incógnita que el entrenador portugués deberá resolver, y decidir razonadamente entre los distintos escenarios posibles. Apostar por la experiencia y contundencia del central madrileño, o confiar en unas categorías inferiores que tanto rédito futbolístico y económico ha dado al club en los últimos años.