Derrota injusta contra l'Atlético de Madrid
El Llevant va caure davant les colchoneres en un partit on les granotes van meréixer més
Este partit no ha començat al migdia de hui: va tindre inici en els últims moments de la victòria del Llevant UD contra el Madrid CFF fa una setmana, i prou que ho sabem: Quasi immediatament després del definitiu 2-1, d’increïble materialització d’Érika, esta caigué lesionada, sola, enmig del camp, amb l’esglai del públic i també la por immensa. Caigué. I greument. I ens vam quedar òrfens. L’ombra d’eixa lesió, de la brutalitat de la qual ens assabentàrem un parell de dies després, planeja com una au predadora sobre la gespa, mentres (curiosament?) per la megafonia del camp de la Ciutat Deportiva de Bunyol sona el tema d’Arde Bogotá i Bunbury "La salvación": "Tiene que haber una salida para tanto dolor…". Esperem-ho.
Andrés París presenta un onze contra l’Atlético de Madrid amb canvis, forçats i de tàctica: torna a la titularitat Agama, retardant Ari Arias en un principi, ixen de la convocatòria Ana Franco i Rai Carrasco, dos referències ofensives fins ara, i el centre del camp regit per Dolores Silva, té hui Gabaldón i Carol Marín. La conseqüència és que tants canvis (i el forçat d’Érika, qui animava des de la tribuna les seues companyes) no s’han notat: açò parla en positiu perquè jugadores essencials tenen un reemplaçament efectiu, i s’ataca i es controla amb la mateixa virulència.
El partit, això sí, comença avorrit, amb un conjunt visitant decebedor, dels més fluixos que ens han visitat. De fet deixava molts espais, desaprofitats tristament pel Llevant, i exposava una lentitud que feia somiar amb la victòria. Però el somni s’ha acabat en el minut 7, arran del servici d’un còrner provocat per una pilota que Eva Alonso ha enviat cap a porteria: Silvia Lloris ha situat en el marcador el resultat definitiu. Era la visibilització d’allò que diríem un absolut regal de la jugada del gol. El joc es desenvolupava en el centre del camp, carregant-se de faltes tots dos equips. El principal perill de les madrilenyes procedia d’ocasions a pilota parada, sobretot còrners (un sobresurt constant), i de puntuals arribades que, això sí, podrien haver afonat el Llevant, i que Coronado ha resolt amb brillantor. Les madrilenyes deixaven jugar i les valencianes tocaven àrea… sense verdader risc. El Llevant pretén eixir amb la pilota controlada des de porteria, cosa que se li complica per la pressió sempre alta sobre les dos primeres línies, i pel contrari, en la zona creativa, hi ha precipitació, no s’embasten triangulacions ni desmarcatges i s’assagen xuts més amb passió que amb precisió. La primera part es dirigia cap a la seua fi, amb un Atlético de Madrid més còmode i amb instants de sensacions d’un possible 0-2.
El segon temps s’ha iniciat amb un domini total del Llevant. En els primers deu minuts, hem assistit a una doble ocasió resolta per Agama desviada, una pilota al pal dels peus d’Alma, una esmunyida fins a la línia d’Agama que Alharilla envia altíssima, i la revisió d’un possible penal. En el 65’ el camp ha cantat gol d’una falta directa llançada per Bascu, alta per un pam. El Llevant controlava i creava, i l’Atlético de Madrid a penes creuava el seu camp, però de vegades amb contraatacs de gran perill, com el duel guanyat per Coronado enfront d’una Jensen sola. Perquè ha sigut la portera catalana la que ha salvat el Llevant UD d’una derrota encara més injusta a nivell metafísic. En el minut 70, la col·legiada ha expulsat Andrés París per protestar, i el partit, si no reglamentàriament, ha acabat en el minut 85, amb un xut de Gabaldón llançat amb tota l’ànima, però desviadíssim, símbol de la frustració i la voluntat d’unes jugadores que ho donen tot, que no abaixen mai els braços, i s’escoltava Érika cridar en el minut 89: “Estem vives!”. Poc abans, en el minut 88, Coronado, esta vegada contra Luany, ha guanyat el seu particular partit. I el xiulit final sense res més, amb molta decepció per no haver tret ni un punt d’un partit amb tot en contra, eixe empat, eixe resultat lògic si existira la justícia en el futbol…
I este toc amarg, la mala llet amb la qual u busca l’eixida i les claus del cotxe quan hem perdut un partit importantíssim, perquè era un equip per a haver-li guanyat amb una miqueta més de sort, s’ha agreujat en escoltar la conversa d’un matrimoni amb sa filla, de 7 o 8 anys.
—És que a mi no m’agrada el futbol femení -ha dit la xiqueta amb ràbia.
—Oi, i per què no? -li ha preguntat el pare.
—Perquè són xiques… -ha respost la filla desganada, com si estiguera mostrant una obvietat.
—Que tu què eres? Una xica! -li ha contestat la mare.
—Puix em podríeu haver criat com a xic…
He sentit un calfred de cap a peus. I alguns diran que tot està guanyat o camí de ser guanyat en una lluita amb tant per conquerir encara, amb tot el treball que queda per part de dones i d’hòmens ensems, des de totes bandes, jugada a jugada, paraula a paraula, línia a línia.
