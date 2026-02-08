Directo | Rueda de prensa de Luís Castro tras la derrota ante el Athletic Club

Partido importante, pero no le han dejado competir al Levante por la expulsión de Matturro

Prefiero no hablar, pero pienso que cuando hablas de cosas es porque la has visto. Hay un balón dentro del campo en el gol. Es una regla. En el arbitraje no creo mucho, pero antes del saque de banda hay un balón en el terreno de juego. Si está en juego y no tiene interferencia, se juega. Si no, no se deja jugar. En 11 contra 10 hemos peleado hasta el último minuto, ante uno de los mejores equipos de España. Pelear como hemos peleado es para estar muy orgulloso de los jugadores.