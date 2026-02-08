Más leña al fuego tras el polémico Athletic-Levante: Luís Castro asegura que el 1-0 no debió subir al marcador

El partido entre el Athletic y el Levante ha dejado una serie de acciones polémicas que han desatado una oleada de comentarios y opiniones contrarias acerca del dudoso arbitraje de Alejandro Muñiz en San Mamés. Además de la incomprensible expulsión de Alan Matturro en el minuto 17, que limitó y mucho las opciones levantinistas en el encuentro, el cuadro granota, concretamente Luís Castro, reclama un "nuevo" error del colegiado en el primer gol del conjunto bilbaíno.

Varias han sido las acciones que han caído del lado local, y tanto el club como los granotas exigen explicaciones ante lo ocurrido. Sin duda, esa extraña sanción con roja directa al central uruguayo ha sido la antesala de un partido completamente diferente, que ya de por sí era complicado, pero cuya dificultad se ha visto incrementada con un jugador menos sobre el césped durante más de 70 minutos.

Luís Castro lo tiene muy claro

Por su parte, Luís Castro tiene muy claro que, además de esa acción entre Matturro e Iñaki Williams, hay otra acción controversial que ha perjudicado los intereses granotas. Una situación que para muchos ha pasado desapercibida, pero que el técnico portugués ha recordado, con aparente síntoma de cabreo, en rueda de prensa tras ser preguntado sobre toda la polémica arbitral durante el encuentro. Ese momento no es otro que el primer gol de cabeza de Guruzeta en el minuto 29 tras una jugada iniciada a partir de un saque de banda.

"Para mí, hay una situación muy clara que es el gol del Athletic, en el que hay un balón dentro del terreno de juego antes del saque de banda y, cuando hay un balón, no puedes empezar a jugar. Eso es una regla", afirmaba y repetía con rotundidad un Luís Castro molesto con lo ocurrido. Además, para reafirmar su explicación, hizo una analogía con otra situación parecida, pero con un resultado distinto a nivel normativo. "Otra cosa diferente es que estés jugando y hay un balón que viene adentro, pero que no tiene interferencia y el juego continúa", concluía el entrenador del Levante. Por tanto, el portugués justifica, bajo normativa, que, si en el momento de un saque de banda hay otro balón adicional dentro del campo, este debe salir fuera antes de reanudar la jugada. Esto significaría la no reanudación de la jugada del Athletic hasta que ese segundo balón no esté dentro del terreno de juego.