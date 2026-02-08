Los once elegidos por Luís Castro para enfrentarse al Athletic Club
El portugués le devuelve la titularidad en punta de lanza a Etta Eyong y mueve piezas en defensa ante la baja de Matías Moreno
El Levante ya se encuentra en San Mamés con la idea de sumar tres puntos trascendentales ante el Athletic Club de Bilbao para conseguir la salvación. Luís Castro sabe de la dificultad del escenario pero también que tiene a su disposición un equipo que cotiza al alza. Pese a ello, sabe que los jugadores que más están jugando son los que más argumentos dan para salir de inicio y así lo manifestó con la alineación que saca para asaltar San Mamés.
Sin Matías por la contusión que sufrió ante Sorloth, Manu Sánchez jugará en banda izquierda al lado de un Matturro que sustituirá al argentino. Además de la de Manu Sánchez, ya que ante el Atlético de Madrid partió de suplente, la novedad principal reside en la titularidad de Etta Eyong. El portugués quiere recuperar la mejor versión del atacante y confía en sus prestaciones para ganar en San Mamés y, de paso, cortar su sequía goleadora.
ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD
Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Raghouber, Pablo Martínez; Kareem Tunde, Carlos Álvarez, Iván Romero; Etta Eyong.
