En Directo
"La expulsión marca el partido"
Luís Castro no quiso entrar a valorar de lleno la roja a Matturro, pero aseguró que "todo lo que controlamos lo trabajaremos hasta morir"
Finaliza la rueda de prensa de Luís Castro tras la derrota contra el Athletic Club.
Dónde ve al Athletic Club
Respeto mucho al Athletic, pero tengo mucho trabajo en el Levante.
La ausencia en la lista de José Luis Morales
Solo pueden ir 23. Está trabajando muy bien y tiene una actitud de capitán, pero hay otros que han estado fuera. No es porque no trabaja ni tiene actitud, al contrario, pero tenemos que tomar decisiones. Es normal que si Kareem, Paco y Espí están jugando habrá otros que tendrán menos espacio. Es natural. Pero si un día veo que da más que los otros y que puede aportar jugará. Lo primero que queremos es ganar. Es una situación normal. La relación que tengo es buena con Morales, pero tiene que dar mucho más.
¿Compensa la imagen?
Nosotros necesitamos de puntos y vamos a hacerlo siempre para ganar. El campeonato es competitivo pero lo que podemos decir es que todo lo que controlamos lo haremos hasta morir. Luego hay cosas que pueden pasar, pero vamos a pelear. Cuando ves un equipo que juega fuera contra el Athletic, y hace con diez lo que ha hecho, no tengo dudas de que merecemos más. Vamos a continuar, quieran o no quieran.
Expulsión que condiciona
Es claro. Una expulsión condiciona. 11 contra 11 es un partido y contra 10 es otro. En los tres minutos que hemos jugado 10 contra 10 hemos apretado, así que sí. Tenemos que seguir trabajando.
Partido importante, pero no le han dejado competir al Levante por la expulsión de Matturro
Prefiero no hablar, pero pienso que cuando hablas de cosas es porque la has visto. Hay un balón dentro del campo en el gol. Es una regla. En el arbitraje no creo mucho, pero antes del saque de banda hay un balón en el terreno de juego. Si está en juego y no tiene interferencia, se juega. Si no, no se deja jugar. En 11 contra 10 hemos peleado hasta el último minuto, ante uno de los mejores equipos de España. Pelear como hemos peleado es para estar muy orgulloso de los jugadores.
Kervin Arriaga
Están mirándolo ahora.
- Multa al Real Madrid antes de Mestalla
- Goldman Sachs y la cláusula de riesgo de descenso firmada con el Valencia CF
- Europa, tenéis un 'problema': Jean Montero
- Corberán 'responde' a Arbeloa
- Las bajas condicionan al Valencia CF ante el Real Madrid: Corberán respalda a Foulquier y espera a Thierry
- Preocupación máxima en el Valencia CF por la lesión de 'Rubo' Iranzo
- Pizzi se 'moja' con el Valencia-Real Madrid y el fichaje de Guido
- LaLiga suspende el Rayo Vallecano - Real Oviedo de Primera División