"Está claro que el Levante está endeudado, pero es sostenible"

Rumbo a su tercer año como presidente, Pablo Sánchez sigue manteniendo su talante y compostura a pesar de representar al Levante en Primera División. La élite no le confunde, consciente de que la humildad, los valores y la cercanía de su club van arraigados a una identidad inalterable que debe dignificar independientemente del estadio que visita o del máximo representante que recibe en Orriols.

Su cargo, que continúa sin normalizar al producirle un orgullo permanente, le lleva a compartir butaca con mediáticos dirigentes, pero no descuida ni su insistencia en salvar la categoría, cueste lo que cueste, ni los frentes que tiene por delante su club para aliviar y, definitivamente, enderezar su economía.

Asumiendo que el pasado ha sido tormentoso a nivel financiero, Pablo Sánchez asistirá a la Junta General de Accionistas sabiendo la deuda y los números rojos que pesan en las arcas levantinistas, pero defendiendo una entidad sostenible gracias a la gestión de José Danvila y a un Plan de Reestructuración de Pagos que ha sido un salvavidas.

No obstante, el presidente confiesa que no hay una búsqueda activa para encontrar un inversor que acompañe al Levante en su aventura hacia el equilibrio económico y la explotación de sus activos, pero sí muchos interesados en ser el compañero de viaje del club. Sin prisa, pero recibirán con los brazos abiertos a la mejor opción.

¿Qué tal está?

A nivel deportivo bien, tranquilo. Es verdad que la situación en la tabla no es la mejor, pero sí que es una posición en la que podíamos estar perfectamente y sabíamos que íbamos a estar. Es lo normal cuando subes de categoría. Sin embargo, con quedar los cuartos por la cola este año nos vale. Lo que tenemos que hacer es no ponernos nerviosos. Sabemos que vamos a pelear hasta el final y que LaLiga se va a decidir en los últimos partidos. Sinceramente, estoy ilusionado y esperanzado con el equipo, con el nuevo entrenador, con los fichajes y con la imagen que estamos dando en las últimas jornadas. En todos los partidos hemos competido. Salvo la segunda parte contra el Real Madrid, hemos podido ganar todos. El partido de ayer en Bilbao fue un mazazo porque pienso que éramos mejores jugando once contra once. No obstante, la expulsión de Matturro, además de parecerme rigurosa, condicionó el transcurso del partido. En San Mamés, siendo uno menos, es muy complicado puntuar. Y aun así, estuvimos a punto de hacerlo.

La situación sigue siendo crítica, pero más amable por lo que transmite el equipo.

Totalmente. Yo creo que el partido contra la Real Sociedad fue un punto de inflexión. Era un encuentro en el que nos jugábamos muchísimo. Además, la Real estaba en la parte baja y el equipo reaccionó muy bien. Desde entonces, ha sido una constante de competir, de pelear y de jugar bien al fútbol. No obstante, estamos penúltimos y no podemos tirar cohetes, pero hay que desenvolverse en esa situación. Tenemos que ser conscientes de que estaremos ahí hasta el final con equipos que no están acostumbrados. Hoy hay muchos metidos en la pelea: Sevilla, Valencia, Mallorca, Elche, Alavés, Oviedo… Hay clubes que no están cómodos. La Real Sociedad ha salido, pero, hasta hace poco, estaba ahí. Cuantos más estemos, mejor, porque sabremos desenvolvernos bien.

Recientemente aseguró que Luís Castro es el mejor fichaje de invierno. ¿Por qué?

Es muy buen entrenador. Te das cuenta enseguida cuando hablas con él por cómo ve los partidos, cómo analiza lo que pasa en los mismos, cómo detecta las distintas situaciones que suceden… Lo que más me gusta, sobre todo, es que jugamos bien. Vamos a por los partidos y somos valientes. Siento un desparpajo y un atrevimiento en el futbolista que antes no veía, quizás, por el hecho de estar abajo o los nervios de jugar en Primera. Me gustan los jugadores que se atreven, hasta los defensas están marcando goles. Todo el mundo tiene ganas y ambición por ganar y competir. Y Luís Castro tiene mucha culpa en ello.

Que no le tiemble el pulso, en sacar gente de la base, casa con la política de cantera que está potenciando el club.

Esa también fue una de las claves para la contratación de Luís Castro. Nuestra política y nuestra estrategia es la de contar con la cantera, que tiene un potencial muy alto debido al buen trabajo de los últimos años. Tenemos que contar con ella. Antes era por necesidad, pero también desde el convencimiento. Al míster le da igual la edad, no mira el DNI del jugador. No le importa si tiene 18, 28 o 38. Cada semana va a jugar el que mejor esté, pero no le tiembla el pulso en sacar a gente joven. Futbolistas como Paco Cortés o Carlos Espí nos hacen tener mucha confianza en el trabajo que se está haciendo en la cantera. Sin embargo, hay que ser honestos: nosotros tenemos que vender jugadores, pero podemos formar gente de la cantera para, en un futuro, sacarlos al primer equipo. No cabe la menor duda. Pese a ello, está claro que el objetivo principal es competir y salvarnos.

Sin embargo, la prioridad ahora pasa por salvar la categoría a toda costa.

Tenemos que salvar la categoría. Es el camino más fácil para poder estabilizar definitivamente al club. Los ingresos en Primera División no tienen nada que ver con los que se perciben en Segunda. Hay que hacer todo lo posible para mantenernos este año.

Durante la escalada del Levante hacia la salvación se celebrará la Junta General de Accionistas, con una deuda que ha aumentado hasta los 160 millones desde que estalló la crisis económica en Orriols. Los números dictan un escenario crítico al término de la 24/25.

No creo que vaya a ser una Junta crítica. Se van a explicar las cosas bien, nuestros accionistas sabrán el porqué de esas cuentas. Hay que poner en valor también lo positivo porque la situación del club no es la misma que el año pasado. Ahora tenemos unos activos y unos jugadores que se han revalorizado. Además, estamos en Primera División. Hay que poner ambas cosas sobre la mesa y analizarlas bien. Cualquier accionista que venga a la Junta tendrá respuesta a sus preguntas. Estoy convencido de que se explicará todo bien.

¿Cómo se llegó hasta la deuda de 160 millones de euros?

Es verdad que aumentó. Se conoce que ha habido unos ajustes contables que afectaron a esa deuda. Se apostó por no vender y, a su vez, se premió a los jugadores por el ascenso a Primera. Todo eso, junto con la nueva financiación, hace que se llegue a esa cifra, pero el futuro a medio y largo plazo del club es bueno. Y eso es lo importante.

Porque, al fin y al cabo, las cuentas reflejan un fuerte apalancamiento financiero, más deuda a corto plazo, un patrimonio negativo de 73 millones…

Está claro que el club está endeudado, pero es sostenible en el futuro. Trabajamos para que cambie y cambiará. Preparamos un presupuesto positivo para la 25/26 y eso es a lo que tenemos que mirar.

Y, pese a las inyecciones de capital, no normalizó su situación.

El club se ha ido financiando como podía. Para empezar, ha habido una persona que ha puesto muchísimo dinero y ha seguido prestándolo de su bolsillo. Nos hemos tenido que seguir financiando a corto plazo porque tenemos que ser responsables y atender los pagos. Luego hay un Plan de Reestructuración de Pagos que ha sido clave para el futuro del club. Todo nos da la tranquilidad de que el futuro del Levante está garantizado.

Después de no vender a nadie en invierno, ¿teme que vuelva a existir una tensión financiera como la que se produjo tras no traspasar en verano de 2024?

No me preocupa porque los pagos están garantizados hasta final de temporada. Tenemos perfectamente cuadrados los cobros con los pagos. Podríamos haber vendido, pero lo que no podemos hacer es malvender. Somos un club vendedor, no somos ni el Real Madrid ni el Barcelona, pero tenemos que vender a precio de mercado. Lo fundamental es tener un equipo competitivo para salvar la categoría y lo que no podemos permitir es deshacer el equipo. Los jugadores del Levante tienen un valor y, quien los quiera, debe pagar su precio.

Lo más preocupante son los 16,2 millones en calidad de contingencias. Carlos Ausell, director financiero del club, dejó entrever que son heredadas de la anterior gestión.

Sí, hay unos ajustes contables porque no se fue riguroso en la contabilidad de ejercicios anteriores, esa es la realidad.

¿Qué registran esas contingencias?

Hay facturas que no estaban contabilizadas, deudas con la administración, distintos ajustes que no estaban reflejados… De todas formas, en la Junta de Accionistas daremos cuenta de todo.

¿Era consciente de ello la gente del club?

Nosotros no éramos conscientes de esas contingencias.

¿Y le preocupan?

Claro, por supuesto que me preocupan. A cualquiera le preocupa porque el club estaba de una forma y ahora está de otra. En cualquier caso, nosotros tenemos que trabajar para que todo eso se solucione. El pasado sirve para aprender, pero miramos al futuro con optimismo, con mucho compromiso y con mucha transparencia para sacar esto adelante. No nos queda otra.

Se lo pregunto, en parte, porque formó parte del anterior Consejo de Administración.

Me sorprende, sí. Estaba en ese Consejo de Administración, pero no era un profesional del club. Estaba para asesorar, dar mi opinión y hablar de la estrategia del Levante, pero no estaba en el día a día. No puedo saber todo lo que pasa. Ni siquiera lo sé hoy, pero actualmente tengo un conocimiento mucho mayor del que tenía en su día como consejero. Soy el presidente del club y tengo que estar en constante contacto con José Danvila, que es el consejero delegado, y saber qué pasa dentro, dar mi opinión, controlar y gestionar.

Además, aparecen en las cuentas 200.000 euros, procedentes de sus arcas, depositados en mayo de 2023 y que capitalizará ahora.

En ese momento había una necesidad puntual de tesorería y ese dinero se utilizó para afrontar unos pagos, creo que eran unas nóminas. Así pude ayudar al club en ese momento, al igual que pienso que ahora puedo ayudarlo capitalizando esa deuda con acciones.

Mayo de 2023 fue, a nivel deportivo, un mes lleno de reveses. La derrota en Tenerife y el empate ante el Ibiza frustraron el ascenso.

Fue una época complicadísima, en la que todo el levantinismo tenía esperanzas de conseguir el ascenso después de todo el año peleado. Fue un mazazo, la verdad.

¿Por qué puso esa cantidad?

Era una situación difícil, sobre todo, porque queríamos ascender a Primera División. Bajar a Segunda sabemos lo que implica. Veníamos de una situación muy complicada por el COVID y, evidentemente, había tensión de tesorería. Si puse ese dinero fue por eso, pero sucede también en muchas empresas: hay que cobrar unas cantidades y pagar otras. Si hay tensiones es porque no cuadran en el tiempo. Lo hice porque era una situación puntual.

¿Y el millón solicitado al CSD? ¿Qué finalidad tenía y por qué se devolvió?

Era para infraestructuras deportivas para el Levante femenino. Era un dinero que se destinaba a instalaciones y que se ha tenido que devolver con intereses al dirigirse a otros frentes.

Rebuscando en la hemeroteca, José Danvila, en una entrevista en abril de 2024 con Superdeporte, comentó que, en un plazo de dos a tres años, aliviaría al club. ¿Está cumpliendo con su predicción?

Estamos en plazo y en una buena situación. Nos centramos en analizar unas cuentas anteriores, pero yo prefiero mirar el presente y el futuro. El club está mejor que el año pasado y mucho mejor que el anterior. Y, si Dios quiere, ahora estaremos peor que el año que viene. Insisto en el presupuesto de la temporada 25/26 porque arroja un superávit importante. Se está haciendo muy buena gestión, se ha revalorizado la plantilla, estamos en Primera División, con lo que eso supone… Intento aprender del pasado, pero centrarme en el presente y el futuro.

¿Cuándo se beneficiará el club de su vuelta a Primera División a nivel económico?

Eso ya se está viendo. Entre el ascenso a Primera División, la gestión que está haciendo el club y, por supuesto, el Plan de Reestructuración de Pagos, que nos ayuda y nos da el alivio de asumir la deuda a lo largo de diez años, las consecuencias ya se están viendo. Estamos afrontando pagos, funcionando bien y atendiendo a todo el mundo. Las consecuencias del ascenso ya se están notando.

A su vez, José Danvila dijo, en dicha entrevista, que el club heredó unos activos de la anterior gestión de los que se podía beneficiar. Sin embargo, la misma dejó una deuda muy alta.

La deuda se va a pagar y el Levante, evidentemente, es un club con muchos activos. La Ciudad Deportiva de Nazaret se va a construir, pero el Ciutat de València y los campos de entrenamiento de Buñol son nuestros. Tenemos una plantilla que vale mucho dinero, con jugadores muy importantes y muy bien valorados en el mercado. Hay que dejar de hablar de lo anterior, entendiendo que es difícil, y centrarnos en lo actual. En cualquier gestión se hacen cosas buenas y malas. Vamos a seguir trabajando y adaptando al club a las necesidades que tiene. Las expectativas son muy buenas. Es más, si hay gente interesada en el Levante, es porque el club tiene un futuro prometedor.

Dentro de ese futuro prometedor, ¿en qué punto se encuentran la reforma del estadio y la construcción de la Ciudad Deportiva de Nazaret?

En lo que al estadio se refiere, ha habido un cambio radical en cuanto a desarrollo de negocio. Tenemos muchos más ingresos que las temporadas anteriores y eso es gracias a su departamento. Están trabajando muy bien. En cuanto a la Ciudad Deportiva de Nazaret, se hará, pero cuando se pueda. No nos tenemos que precipitar. Es un proyecto bonito, muy ambicioso y que va a reportar beneficios importantes, pero tenemos que elegir un buen compañero de viaje. Entiendo que todo el mundo quiere saber cuándo, pero no puedo decir un día. Solo sé que, cuando se haga, y lo digo con seguridad, se hará bien.

¿La Ciudad Deportiva depende del club? ¿O de las administraciones públicas?

Depende de nosotros. Tenemos que presentar un proyecto y ver cómo lo ejecutamos, pero es un tema nuestro.

Antes ha mencionado al compañero de viaje que pretende invertir en el club. ¿En qué punto está dicha búsqueda?

El caso del compañero de viaje es igual que el del entrenador. Al día siguiente de prescindir de Julián Calero, podríamos haber cogido a uno de los muchos que querían entrenar al Levante en Primera División. Tuvimos paciencia, esperamos y salió Luís Castro, con el que creo que hemos acertado rotundamente. No es que estemos buscando un compañero de viaje, sino que tenemos muchos que quieren estar con nosotros. No tenemos que precipitarnos. Tenemos que escuchar, analizar y elegir bien.

¿En qué condiciones se aceptará al futuro inversor?

Hay multitud de formas de entrar en el Levante. Los economistas que trabajan con nosotros son los que ven distintos vehículos de inversión. Puede ser vía participación, a través de una financiación, etcétera. Hay muchos modelos. Lo que hay que hacer es elegir bien.

¿Hay alguna cifra de salida?

No hay ninguna cifra, pero hay gente muy interesada en ayudarnos.

¿El compañero de viaje cuenta con el Femenino? ¿O se le buscará un fondo independiente?

En principio, no tiene por qué ir de la mano, pero con el Femenino ya hay conversaciones avanzadas con varios fondos. Nos hemos dado cuenta de que no hemos sabido hacerlo sostenible por sí solo y parece que hay profesionales que sí lo saben hacer. Vamos a ser nosotros los que vayamos de la mano de la gente que consiga que el Femenino no cueste dinero, sino que sea competitivo y rentable. La marca Levante se va a seguir conservando y va a seguir funcionando así.

Lástima la derrota ante el Atlético de Madrid, aunque el equipo está vivo en la batalla por salir del descenso.

Una lástima, aunque más lástima, para mí, fue la lesión de Erika. Es una jugadora muy buena e importante para nosotros. Pero quedan muchos partidos y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Además, nos interesa a todos. Por eso hemos reforzado al equipo. El Femenino tiene más valor en Primera que en 1ºRFEF, así que vamos a hacer todo lo posible para salvarlo.

¿Cómo está José Danvila?

Está tranquilo. Es un hombre, sobre todo, muy resolutivo. Los problemas no los esquiva, sino que los afronta y los resuelve. Estamos muy tranquilos con él.

Él estará más tranquilo, en parte, tras la aprobación del Plan de Reestructuración de Pagos.

Tuvimos la fortuna de que se presentó un Plan de Reestructuración muy bien estudiado. El juez lo aprobó porque era la solución para los problemas que tenía el Levante. Nos da un respiro importante. Sobre todo, nos da la oportunidad de alargar los pagos a 10 años. Para nosotros era fundamental.

¿Y usted?

La verdad es que sí, me siento mucho más aliviado porque te sientes responsable. Ese PRP nos presenta un futuro mucho más optimista.

¿Cómo vivió esas semanas desde el famoso burofax de OLB?

Fue un momento complicado. Tuvimos que navegar entre la ilusión de ascender con esa situación económica, pero, por suerte, el fútbol nos terminó ayudando y estuvo con nosotros. Hicimos muy buena temporada con Julián Calero, al que hay que agradecerle todo su trabajo. Teníamos una plantilla que no estaba hecha para ascender y no solo se subió a la élite, sino que fuimos primeros. Somos un club de fútbol. Y si el fútbol funciona, todo es más fácil.

¿Cómo llevó la destitución de Calero? ¿Fue fácil tomar la decisión?

Hay que estarle eternamente agradecido porque nos devolvió a Primera División, sellando una temporada fabulosa. Hizo un trabajo espectacular. Claro que nos dolió. Nosotros contábamos con Calero para este año y, cuando empezó la temporada, pensábamos que lograríamos el objetivo con él. Sin embargo, el mundo del fútbol también es así de ingrato con la gente. No tiene memoria, pero hay que tomar decisiones. Pensamos, en ese momento, que era lo mejor para el club y nosotros tenemos que mirar siempre por el Levante. Sin embargo, fue una decisión dura, aunque tomada de manera consciente.

¿Ha cambiado algo desde que preside a un Levante de Primera?

El mundo del fútbol es una montaña rusa. A veces estás arriba y otras estás abajo, pero sigo siendo el mismo. Cambian los estadios y los presidentes, pero nosotros seguimos siendo los mismos.

¿Y ha normalizado su cargo? ¿O le sigue emocionando como al principio?

Para mí sigue siendo muy excitante, de mucha responsabilidad y de mucho orgullo. Eso nunca va a cambiar. Tampoco el nerviosismo de representar al Levante. Soy el presidente de un club centenario, que representa a muchísimos valencianos. Tengo la responsabilidad de intentar que la gente esté orgullosa de su club y que pueda ser feliz con las victorias del equipo. El estado de ánimo de muchas personas depende de ese domingo por la tarde. Poder hacer feliz a la afición es una responsabilidad muy grande.

¿Le sigue quitando tiempo a la familia?

Al final es cuestión de organización. Cuando tienes muchas cosas que hacer te organizas mejor. Lo peor es tener mucho tiempo ocioso.