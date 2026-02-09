El Levante propondrá una ampliación de capital en su junta de accionistas

El Levante UD celebrará este martes en el estadio Ciutat de València la junta general ordinaria de accionistas en la que someterá a votación el resultado del ejercicio económico de la pasada temporada, el presupuesto de gastos e ingresos de la presente y, entre otros puntos del orden del día, propondrá una ampliación de capital de 8,2 millones de euros.

A la ampliación no podría optar el consejero delegado y máximo accionistas del club, José Danvila, que posee aproximadamente el 70% de los títulos, y cada accionista con derecho a participar podría suscribir y adquirir un número de acciones nuevas igual al número de acciones de las que ya sea titular.

El club valenciano, según los datos facilitados a través de su sitio web oficial a los accionistas, presentará a examen unas pérdidas de 14,1 millones de euros correspondientes al ejercicio 2024-25. El Levante cifra actualmente su deuda en 160 millones de euros, a fecha del 30 de junio de 2025, lo que supone casi veinte millones más que en 2024.

El club valenciano explicó el pasado mes de enero que ha realizado un ajuste de 16,2 millones de euros en sus cuentas en una corrección correspondiente a distintas contingencias no contabilizadas hasta ahora y previas a la temporada 23-24, en la que llegó a la dirección del club el actual propietario, Pepe Danvila.

Más deuda por las financiaciones

El director financiero del Levante, Carlos Ausell, en un encuentro con los medios de comunicación celebrado el pasado 19 de enero en el Ciutat de València, explicó el motivo por el que la deuda del club ha pasado de los 141 millones del 30 de junio de 2024 a 160 millones justo un año después y coincidiendo con el cierre del ejercicio económico 24-25.

El incremento de esta deuda del Levante viene, entre otras razones y según Ausell, por las nuevas financiaciones recibidas por la entidad durante el curso económico 24-25, el incremento de la deuda con dos entidades bancarias por los intereses financieros generados y por las distintas contingencias que mantiene el club con las administraciones públicas.

Además, la junta votará el presupuesto para la temporada 25-26, en el que el Levante ha previsto un ingreso de unos 13 millones de euros por el traspaso de jugadores antes del próximo 30 de junio. Con esta cifra y unos 44 millones procedentes de los derechos de televisión, el Levante estima unos beneficios de 18 millones para el cierre del ejercicio económico 2025-26.