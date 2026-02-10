Directo | Sigue la Junta General de Accionistas del Levante UD en SUPER

Sigue el presidente del Levante UD, Pablo Sánchez: "Reflejan competividad y mantener el nivel deportivo pese a la dificultad. Aun así, se ha cerrado con 14, 2 millones de pérdidas. No es un síntoma de inacción, sino el coste de sostener a un club en Segunda intentando proteger su estructura. El patrimonio neto es de 73 millones, con 44,7 millones corrientes y 18,79 no corriente. La etapa del club en los últimos años ha sido complejo, con recursos limitados, pero donde el Levante no ha bajado los brazos y ha peleado por su futuro. En este proceso ha habido personas que se han implicado. Gracias, José Danvila, por asumir responsabilidades cuando el contexto es muy exigente".