En Directo
Directo | Sigue la Junta General de Accionistas del Levante UD en SUPER
Carlos Ausell, director financiero del club, toma la palabra. Explica que la reducción de ingresos de TV es de 1,6 millones, con un incremento de ingresos comerciales de 0,6 millones. Además, indemnizaciones que suponen un ingreso de 0,6 millones, existe una prima colectiva y bonus por el ascenso a Primera División. Sin embargo, se redujo el gasto de personal en 6,9 millones después de que no hubiera ninguna venta en verano.
"Avales, inversiones y dedicación han mantenido trabajar con seriedad y visión de futuro. Proteger el futuro del Levante ha supuesto un saneamiento. Sin embargo, han aflorado 16,2 millones de pérdidas. Lejos de ocultarlo, lo ordenamos a través del Plan de Reestructuración, que esquiva la disolución del club. El Plan de Reestructuración ordena deuda y la flexibiliza. La proyección para la siguiente es un superávit de 18 millones de euros. Este es el punto de inflexión para operar en un margen más equilibrado. El club analiza distintas inversiones que permitan el crecimiento del club y fortalecimiento del equipo", finaliza Pablo Sánchez.
Sigue el presidente del Levante UD, Pablo Sánchez: "Reflejan competividad y mantener el nivel deportivo pese a la dificultad. Aun así, se ha cerrado con 14, 2 millones de pérdidas. No es un síntoma de inacción, sino el coste de sostener a un club en Segunda intentando proteger su estructura. El patrimonio neto es de 73 millones, con 44,7 millones corrientes y 18,79 no corriente. La etapa del club en los últimos años ha sido complejo, con recursos limitados, pero donde el Levante no ha bajado los brazos y ha peleado por su futuro. En este proceso ha habido personas que se han implicado. Gracias, José Danvila, por asumir responsabilidades cuando el contexto es muy exigente".
El presidente toma la palabra para arrancar el primer punto de la Junta: "Que estén en momentos como el de ahora es de valorar. La 24/25 fue de éxito deportivo, pero también con una gestión económica muy complicada. Las cuentas presentan números tensos, pero con mucha actividad para recuperar. Quiero mandar con un mensaje de exigencia y tranquilidad. Las cuentas reflejan transparencia y rigor, porque creemos que la información debe ser clara y compartida. La entidad sigue activa, pero con los límites de la categoría".
Toma la palabra Pablo Sánchez, pidiendo un minuto de silencio por los accionistas fallecidos en el ejercicio 24/25.
Da comienzo la Junta General de Accionistas del Levante. Juan Manuel Borso, secretario del Consejo, Pablo Sánchez, presidente del Levante UD, José Danvila, máximo accionista, y Carlos Ausell, director financiero de la entidad, se encuentran en el escenario.
Accionistas y miembros del Consejo de Administración ya se encuentran en la Sala Fenollosa para iniciar la Junta General de Accionistas.
