José Danvila: "Si no meto 35 millones de euros, el club no se hubiera mantenido en pie"

Pedro Lizondo, representante de la Delegación de Peñas en la Fundación, hace una valoración en la Junta General de Accionistas. "Hay pérdidas superiores de 30 millones de euros en dos alis. Bizas ha puesto 17 millones y Bizas ha provocado 30 millones de deterioro. Desde la llegada del consejo la deuda ha aumentado y la causa de disolución se ha agravado notablemente. Por otra parte se habla de la refinanciación. Esta implica que el Levante en los próximos años pague 3,1 millones de euros solo en intereses. Bizas recuperó inversión, ahora controla un club de Primera que tiene un valor muy superior a lo invertido. Las contingencias son de difícil explicación: agentes, campos por construir, hacienda... Cuesta entender cómo tras varias Due Diligences y tras 4 directores financieron nadie detectara las contiencias. Unido a que el hay gente que provocó estos gastos procedentes del anterior Consejo... Es difícil. Hay un dato muy importante: hay que dejar claro que es posible que las cuentas estén mal expuestas. Lo que está claro es que nadie se ha llevado un duro al bolsillo".