En Directo
José Danvila: "Si no meto 35 millones de euros, el club no se hubiera mantenido en pie"
Sigue en directo la Junta General de Accionistas del Levante tras el ejercicio 24/25 en SUPER
Quiero darles las gracias por su compromiso con una entidad que queremos todo. Damos las gracias al consejo y a Carlos Ausell por el trabajo. Quiero ser transparente con vosotros tras los primeros seis meses del curso. Cuando empezamos la temporada el fair play era extremadamente limitado, con 11 millones de euros y contratos de jugadores renovados por ascenso. La capacidad de reforzar era mínima, con base de Segunda y gente joven. El plan aumentó un marco más sólido para operar. Hemos conseguoido formar una plantilla que tiene serias opciones de salvarse. Hemos trabajado en la permanencia y en las plusvalías. Es el camino que perseguimos. La dirección deportiva, arropada por el consejo, finalizó el contrato de Calero, al que le doy las gracias por el ascenso, profesionalidad y trato humano. Tras esta deci
Expuesto el punto 2, se prodece a su votación.
Carlos Ausell habla sobre el presupuesto 25/26 en base a la normativa presupuestaria de LaLiga. "La cifra de negocios se ve un incremento de 6,6 millones a los 44 millones en derecho de televisión. El fair play fluctúa en función de los movimientos, somos el segundo peor. Haber aflorado las contingencias estamos pagando esas consecuencias. El importe neto de la cifra de negocio de la 25/26 es de 59 millones. A nivel de gasto financiero no tenemps registrado el pago del PRP por la quita de acreedores privilegiados. Habrá modificaciones que, por un lado, habrá ingresos extraordinario. Muy previsiblemente el resultado financiero va a empeorar. Necesidades de liquidez por no vender en verano que tendrá su impacto. Esto provoca que se cierre el ejercicio con 18 millones de presupuesto".
Arranca el segundo punto mientras se cuentan los votos del primero: Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión de los Administraciones correspondiente al ejercicio económico de 2024/2025.
Expuestas las inquietudes del primer punto, se procede a la votación entre los accionistas asistentes.
Santi Cortell, accionista del club, pregunta sobre las contingencias, el aumento de directores de área y si es normal que hayan habido cuatro directores financieros en tres años. Danvila responde: "Yo era parte del anterior consejo. Hablo de mi persona. No creo en la mala fe, miro hacia adelante. Aquí hubo una bola que se venía encima y no nos hicieron partícipes. No entiendo por qué LaLiga no avisó. Hacen auditorías una vez al año. ¿Aumento de directores de área? No es verdad, de hecho, se le abrió la puerta al anterior director deportivo porque no se le podía pagar. Ahora hay una dirección deportiva interna, con la que estamos muy satisfechos. Los directores financieros... como si son ocho. Trabajo con exigencia. Y si no tengo confianza, cambio. Una empresa tiene que tener movimiento y ser activa. Estaría encantado de pagar la prima de permanencia".
Alguna de las imágenes de la Junta General de Accionistas del Levante UD sobre el ejercicio 24/25.
Sigue Danvila su contestación a Pedro Lizondo: "Lo que quiero deciros es que este Consejo no cobra un euro. Solo se está poniendo dinero. En este mercado se han invertido 5 millones de euros para ampliar las opciones de permanecer en Primera. No queremos deteriorar plantilla, sino generar plusvalías".
José Danvila responde a Pedro Lizondo: "Mezcla cosas, pero solo puedo decir una cosa: este Consejo ha sido transparente 100 por cien. No, 200 por cien. Hemos sacado todos los papeles que había en el cajón. ¿Es difícil hacer frente a la realidad? Sí, y más si pones dinero. Pongo inyecciones de capital desde el primer momento ya que lo peor que puede pasar es que no haya dinero en caja. Imaginaros la situación en la que me encuentro sorpresas mientras meto dinero. Hablamos de mantener el club en pie y eso es una realidad. No me atribuyo mérito, pero si no meto 35 millones de euros, el club no se hubiera mantenido en pie".
Pedro Lizondo, representante de la Delegación de Peñas en la Fundación, hace una valoración en la Junta General de Accionistas. "Hay pérdidas superiores de 30 millones de euros en dos alis. Bizas ha puesto 17 millones y Bizas ha provocado 30 millones de deterioro. Desde la llegada del consejo la deuda ha aumentado y la causa de disolución se ha agravado notablemente. Por otra parte se habla de la refinanciación. Esta implica que el Levante en los próximos años pague 3,1 millones de euros solo en intereses. Bizas recuperó inversión, ahora controla un club de Primera que tiene un valor muy superior a lo invertido. Las contingencias son de difícil explicación: agentes, campos por construir, hacienda... Cuesta entender cómo tras varias Due Diligences y tras 4 directores financieron nadie detectara las contiencias. Unido a que el hay gente que provocó estos gastos procedentes del anterior Consejo... Es difícil. Hay un dato muy importante: hay que dejar claro que es posible que las cuentas estén mal expuestas. Lo que está claro es que nadie se ha llevado un duro al bolsillo".
