El Levante UD es el equipo más goleado por sus exjugadoras

En el mundo del fútbol hay varias leyes no escritas. La 'ley del ex' es una de ellas. No hay un origen claro que sitúe el nacimiento de esta expresión, pero lo que sí es sabido es su relevancia en el deporte rey. Por casualidades de la vida, las jugadoras tienden a afinar la puntería cuando se enfrentan al último equipo en el que han militado antes de defender sus colores actuales. El Levante UD lo conoce de primera mano, ya que es el equipo de la Liga F que ha encajado más goles de sus exjugadoras en lo que va de temporada: Alba Redondo, Rocío Gálvez, Alexia Putellas... Y la última en sumarse a la lista ha sido Silvia Lloris.

El conjunto que dirige Andrés París mereció más ante el Atlético de Madrid. Al menos, un empate. Un resultado que hubiese sido suficiente para salir de la zona roja, lugar que habita desde la tercera jornada, tras los tropiezos del Alhama y el DUX Logroño. Pero no fue así. Y no porque no lo intentasen. De hecho, en la segunda parte completaron más disparos que las rojiblancas, pero faltó lo más importante: puntería. Solo tres disparos fueron a puerta —los tres atajados sin problema por Lola Gallardo— y un latigazo de Alma Velasco se topó con la madera.

El primero de la temporada fue en Buñol

“Volver a jugar donde fue mi casa siempre es especial”, escribía Silvia Lloris en sus redes sociales poco después de regresar a Buñol, pero esta vez con la camiseta del Atleti. Pese a su juventud —21 años— la murciana se ha convertido en una pieza indiscutible en el conjunto colchonero. Primero lo fue para Víctor Martín y, tras el cese de este, también lo es para José Herrera. Es central, centrocampista, lateral e incluso portera —en el amistoso de pretemporada ante el Newcastle estuvo bajo los palos durante 40 minutos—. Sea donde sea, siempre rinde. Aunque no es algo que sorprenda. Durante su etapa en el Levante lo demostró con creces. Llegó siendo una niña de 16 años con la ilusión de crecer y así hizo. Vistió la camiseta granota durante cuatro temporadas —91 partidos y dos goles—, llegó a tres finales coperas y estuvo presente en la última aventura del equipo valenciano en Champions League.

Un Madrid azulgrana

El club blanco se ha convertido en un destino de referencia para grandes jugadoras, muchas de ellas levantinistas. De hecho, seis jugadoras de la plantilla actual del Real Madrid defendieron en su día la elástica del Levante: Antonia Silva, Eva Navarro, María Méndez, Sandie Toletti, Rocío Gálvez, Alba Redondo… Precisamente las dos últimas saben lo que es marcarle a su exequipo. Ambas lo hicieron esta temporada en la visita granota al Di Stéfano.

Ninguna de las dos celebró el tanto, eso sí, Rocío Gálvez no escondió su alegría. Aunque no es para menos. Se perdió las primeras jornadas por molestias musculares, reapareció ante el Athletic Club y en el siguiente partido vio puerta. El destino quiso que fuese frente al equipo en el que también fue su casa durante dos años. Y qué decir sobre Alba Redondo. En sus cinco años como granota se convirtió en una de las máximas figuras del equipo. Siempre aparecía en el momento y en el lugar adecuado. Tanto es así que sus goles valieron puntos y en la temporada 2022/23 esos goles (28) se tradujeron en la conquista del Trofeo Pichichi. Y ese mismo verano, llevó a lo más alto los colores azulgranas el 20 de agosto de 2023 cuando se erigió campeona del mundo en Sídney.

La Reina creció en Orriols

Otra jugadora que no ha perdonado ante su exequipo es Alexia Putellas, porque en su regreso a Orriols sentenció el choque —como si no lo estuviese ya—. El Levante UD tiene el lujo de poder decir que grandes leyendas han defendido su escudo. Y una de ellas es la futbolista de Mollet de Valles, que aterrizó en la capital del Turia en 2011, con apenas 17 años. Bajo las órdenes de Antonio Contreras, jugó 34 partidos y marcó 15 goles. Tal fue su impacto, que en su primera —y última— temporada en el Levante se convirtió en la máxima goleadora del equipo.

Mazazo psicológico en botas de una exgranota

La lista podría ampliarse si se tiene en cuenta a Sandra Castelló, que se formó en las categorías inferiores del Levante UD hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2011/12. La falta de minutos en la que sería su última temporada como granota —tan solo disfrutó de 161 minutos repartidos en cinco partidos—, le obligó a buscar nuevas oportunidades. Estas llegaron desde el sur, más concretamente desde el Sporting de Huelva, donde estuvo nueve temporadas antes de aterrizar en el Tenerife en la campaña 2024/25.

Con la camiseta del conjunto canario, Castelló ha marcado su primer —y único— gol de la temporada frente al Levante UD. El escenario no fue uno cualquiera, porque aquel partido se jugó en el Ciutat de València. Superado el tiempo reglamentario, el electrónico marcaba un 2-2, hasta que llegó el gol de la centrocampista exgranota en el 90+9’. Un gol que desmoronó por completo las ilusiones de un Levante que acariciaba el segundo punto de la temporada.