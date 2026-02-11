El levantinismo cotiza al alza

La dimensión que está adquiriendo el Levante, en todas sus vertientes, apunta a tener su máximo resplandor en el Derbi de este domingo contra el Valencia, en un Ciutat lleno hasta la bandera y donde la masa social granota gobierne las gradas mientras presume de escalada. Más de cuatro años han pasado desde el último duelo procedente de la capital del Turia en el coliseo levantinista (cuya asistencia fue de 18.851 espectadores) y, por mucho que Orriols haya vivido reveses de todo tipo, ha hecho del sufrimiento su fuente de resiliencia y de crecimiento.

El aumento del número de abonados, durante su desfiladero por Segunda División, coincide con la movilización de una afición que nunca dejó de ilusionarse con su equipo, independientemente de las circunstancias, ni le abandonó a lo largo de su travesía en la categoría de plata del fútbol español, haciéndose de notar en cada estadio al que fue su Levante y convirtiendo el Ciutat de València en un feudo de carácter irreductible para sus rivales.

Aficionados del Levante en el Ciutat de València / Levante UD

Ahora la realidad es bien distinta, al igual que los prejuicios que pesan a lomos del levantinismo son completamente caducos. Los 20.948 abonados registrados esta temporada en el mes de enero, confirmando una expansión cuyo mínimo, según lo acontecido en Segunda, no disminuye de la frontera de los 15.000, son una muestra de que el Ciutat de València se queda pequeño. Si no sube la cifra hasta la totalidad de su capacidad, es por la normativa ticketing de LaLiga, que guarda un pequeño porcentaje del aforo.

Pese a ello, según apunta su crecimiento demográfico, ni el 50 por cien de socios proceden de la ciudad de València (8.557), mientras, tal y como informó Superdeporte en un suplemento publicado en septiembre de 2024, Alboraia, la carretera de Barcelona o Paterna se consolidan como grandes feudos de un levantinismo. Por mucho que le quieran dar a entender que está muy por debajo de su adversario ciudadano, los seguidores del Levante sacan músculo frente a un Valencia que, en un Ciutat a reventar y convertido en epicentro de familias, amigos y gente de todas las edades, pero desbordados por el sentimiento granota, tendrá que superar a un equipo puramente competitivo y que contará con el aliento de su gente como impulso y fuente de energía.

En fase de crecimiento

La celebración del ascenso a Primera División en la plaza del Ayuntamiento y posterior festejo en la Fuente de las Cuatro Estaciones, sin ir más lejos, son la prueba de cómo la afición del Levante no solo se expande descontroladamente, sino que afrontará su duelo contra el Valencia con la mentalidad de dar un golpe sobre la mesa que les sirva para, como mínimo, hacerse respetar y trasladar el mensaje de que de pequeño, nada. Y, de paso, soñar con la permanencia en la élite.