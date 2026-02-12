Recado de Pablo Martínez a Hugo Duro: "Aquí nadie ha olvidado nada"

El Derbi entre Levante y Valencia se postula como uno de los más tensos de los últimos años debido a la situación clasificatoria. Ambos equipos pelean por no descender a Segunda División y la urgencia por huir de la zona peligrosa de la clasificación se hará de notar en Orriols, que cuenta las horas para ayudar a su equipo a conseguir tres puntos fundamentales para lograr la permanencia. El duelo de ida ya fue un partido marcado por la necesidad y se notó sobre el césped. No solo dejó al Levante muy tocado, ya que puso en cuestión a un Julián Calero que fue despedido una semana después, sino que fue víctima de gestos de menosprecio de Hugo Duro hacia los levantinistas. Especialmente, hacia Matías Moreno. Un episodio del que, tres meses más tarde, nadie se ha olvidado en un vestuario con muchas ganas de Derbi.

Centrados... sin olvidar lo ocurrido

Pablo Martínez, capitán levantinista, fue cuestionado por el episodio en sala de prensa y el '10' no pudo esquivar la pregunta. No obstante, contestó sin pelos en la lengua, aunque enfocó su contestación asegurando que se centran en ellos mismos para sumar una victoria vital para sus intereses. "Por supuesto que nos acordamos. Aquí nadie ha olvidado nada. Ni declaraciones ni gestos ni cosas por el estilo. Pero nos tenemos que centrar en nosotros, en nuestro juego, porque es lo que nos va a llevar la victoria, no disputas con gente que no nos interesa", comentó el centrocampista, consciente de que "Todos los partidos son igual de importantes. Nos jugamos mucho en todos. Pero está claro que el del Valencia es un día especial para el Levante, para el futbol valenciano, porque es un derbi que tiene un aura. Pero como importante, lo son todos".