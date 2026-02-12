En Directo
"Si no es el partido más importante de la temporada, es de los que más"
Pablo Martínez afronta el Derbi contra el Valencia motivado y con ganas de regalarle una victoria a la grada del Ciutat, escenario donde el '10' granota nunca ha jugado frente al rival ciudadano
Finaliza la rueda de prensa de Pablo Martínez.
Oportunidad para mandar un mensaje a la gente
Hemos demostrado en todos los partidos que nos hemos ganado el respeto de los rivales. Si logramos una victoria es vital para los puestos de salvación, pero hay que estar tranquilos.
Mejor momento de su carrera
Estoy muy a gusto. Todo ese camino es de caer y levantarse. Es un buen momento y creo que hay que mantenerlo para dar el cien por cien en cada acción.
Importancia al ser un rival directo
Todos los partidos son igual de importantes, nos jugamos mucho todos. Es un día especial para el Levante y, por todo lo que engloba, lo puede parecer, pero todos los partidos son importantes.
Responsabilidad de llevar el '10'
Intento transmitirlo. Tengo una responsabilidad. El brazalete es un detalle más, pero hay mucha gente detrás. Hay que cuidar mucho los detalles. Lo llevo muy bien porque con el grupo que somos todo es más fácil.
Quién tiene más necesidad
Nosotros nos centramos en nosotros mismos. Es una final y la vamos a afrontar como tal.
Balón parado
A base de trabajo hemos hecho hincapié en lo que nos hacía daño. Saber que nos puede dar muchos puntos. Exigirnos en nivel de comunicación, córners, faltas laterales... La intención es hacer daño a balón parado.
Expulsión de Matturro
Son interpretaciones. La jugada es muy rápida pero las imágenes son mucho más claras. Hay dos jugadores que se agarran claramente. Ya ha pasado y no nos va a arreglar nada, así que a mirar hacia adelante.
Renovación
Ahora mismo es lo menos importante. Lo importante es la estabilidad y conseguir la salvación.
Derbi y necesidad de ganar
Al final son muchas emociones que hay que controlar, pero un derbi te va a exigir cosas fuera. Dar el máximo cada uno por el compañero. La línea de trabajo es sólida. Estar concentrados nos llevará a la victoria.
