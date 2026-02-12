La enfermería granota respira de cara al gran encuentro de este domingo ante el Valencia CF. Víctor García está de vuelta. El valenciano ha sido una de las novedades del entrenamiento de este jueves de cara a la preparación de ese partido ante el máximo rival. Por tanto, el de Xeraco ha regresado, de manera parcial, al trabajo colectivo después de más de un mes apartado de los terrenos de juego por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda sufrida a principios del mes de enero. Después de un mes plagado de altercados, lesiones musculares y sanciones, llegan buenas noticias a Orriols con el regreso del atacante de 28 años y con un Matías Moreno plenamente recuperado de ese fuerte choque de cabezas con Sorloth que le mantuvo bajo protocolo toda la semana.

Otra opción para el lateral

Por su parte, Víctor García entra en ese juego de soluciones para recomponer un lateral derecho mermado por la sanción de Jeremy Toljan por acumulación de amarillas. Aunque todavía es pronto, y seguramente los plazos médicos indiquen una incorporación progresiva al juego del equipo, el valenciano se postula como otra de las alternativas que maneja el técnico portugués para reforzar el flanco derecho. No obstante, por estar más de un mes sin competir y sin ser esa su posición ideal, coge fuerza la opción de desplazar a Dela al lateral o seguir con la filosofía cantera y apostar por el prometedor Nacho Pérez. Varias son las opciones que maneja Luís Castro, aunque todo parece indicar que será el central madrileño quien ocupe esa demarcación. En el cómputo global, el extremo de 28 años ha jugado esta temporada un total de diez partidos, pero solo cuatro como titular. Es decir, un total de 347 minutos en LaLiga. En Copa del Rey suma dos titularidades más y una asistencia.

No obstante, en esos seis partidos en los que ha jugado de inicio, cuatro los ha hecho como extremo derecho (Liga) y dos como lateral derecho (Copa). En efecto, por potencia física, profundidad y capacidad de centrador, Víctor García se desenvuelve mejor a campo abierto, es decir, como un interior o jugador de banda más ofensivo. Además, aporta ese trabajo y ayudas en defensa claves durante esta campaña cuando ha jugado en esa especie de "doble lateral" por delante de Toljan. En ese flanco más defensivo pierde capacidad ofensiva y llegada por banda, y además, esa sobreexposición le condiciona, sufriendo más en los contragolpes. La temporada pasada con el Eldense disputó 43 encuentros, la gran mayoría como extremo, con esa verticalidad y disparos a puerta desde posiciones interiores.

Víctor García, durante el encuentro ante el Deportivo Alavés / EFE

La enfermería se vacía, las sanciones se acumulan

El Levante UD afronta el gran derbi ante el Valencia con novedades positivas, como son las recuperaciones de Matías Moreno y Víctor García, pero también con noticias negativas, con las sanciones de Matturro y Toljan. Por lo tanto, sí, la enfermería se vacía, pero las sanciones se acumulan esta semana tras ese encuentro ante el Athletic Club. Ambos defensas se perderán el encuentro de este domingo, pero las vueltas de Mati y Víctor refuerzan la línea defensiva, aunque el valenciano tenga un perfil más ofensivo.

Otra de las incógnitas es la Kervin Arriaga, quien, tras ese golpe de cabezas con Unai Simón, continúa trabajando al margen bajo protocolo médico. Su vuelta contra el conjunto valencianista dependerá en gran medida de los plazos médicos post conmoción y de sus sensaciones esta semana. Aunque el centrocampista hondureño evoluciona favorablemente y no parece que vaya a peligrar el derbi. Actualmente, la única baja asegurada es la de Roger Brugué, que sigue recuperándose de una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda.