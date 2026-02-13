Derbi Levante - Valencia: el Ciutat ya roza el lleno

El Estadio Ciutat de València se prepara para vivir uno de los partidos más esperados del curso. El derbi entre Levante UD y Valencia CF apunta a registrar una de las mejores entradas de la temporada, con el recinto 'granota' prácticamente lleno para la cita entre los dos clubes de elite de la ciudad. El levantinismo tiene ganas de resarcirse de la derrota en el derbi de la primera vuelta y continuar con su objetivo de escalar por la permanencia en Primera.

Aforo casi completo para el derbi valenciano

Como indica 'Deportes Cope Valencia', el club levantinista tiene vendidas prácticamente todas las localidades disponibles, quedando apenas unas 800 entradas libres de un aforo aproximado de 24 600 espectadores. Todo apunta a que el encuentro superará, incluso, la asistencia registrada en el choque frente al FC Barcelona, convirtiéndose en la mejor entrada del curso en Orriols.

El Levante cuenta actualmente con cerca de 20 948 abonados, lo que garantiza una base sólida de asistencia. No obstante, todavía existe la posibilidad de que algunos socios liberen sus asientos en las horas previas al encuentro, lo que podría elevar aún más la ocupación del estadio.

Llamamiento a la afición desde horas antes

La Delegación de Peñas del Levante UD ha querido implicar a la grada desde mucho antes del pitido inicial. Por ello, ha recomendado a los aficionados estar en sus localidades en torno a las 17:30 horas, aproximadamente una hora antes del comienzo del partido, con el objetivo de generar ambiente desde el calentamiento.

Además, se ha convocado una concentración previa a partir de las 16:00 horas en los aledaños del Ciutat de València, buscando que el equipo sienta el respaldo de la afición desde su llegada al estadio.

Presencia valencianista en Orriols

En cuanto a la representación visitante, está prevista la asistencia de 405 seguidores del Valencia CF en la zona habilitada para la afición visitante. No obstante, no se descarta que haya más valencianistas distribuidos por otras áreas del estadio, pese al elevado coste de las entradas que no pertenecen a la zona visitante.