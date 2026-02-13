Iván Romero quiere rugir de nuevo

El Levante necesita la mejor versión de todos sus jugadores en el Derbi. Desde Mat Ryan hasta Etta Eyong pasando por Pablo Martínez. Y en ese grupo de futbolistas, el conjunto granota también quiere ver sonreír a un Iván Romero que desde que se perdió los partidos contra Mallorca, Celta y Atlético no ha vuelto a ese nivel. Con una excepción, eso sí, el día del Pizjuán. Y la realidad es que igual que sucedió el día de Sevilla, cuando Iván Romero disfruta el Levante gana. Y es que es el mejor futbolista para conectar centro del campo con la delantera, para dibujar una mejor versión de los delanteros que le acompañan y también en una presión incansable que le distingue de otros atacantes. Es el primer defensa y eso el Ciutat se lo ha reconocido muchas veces.

El Levante UD arrancó la temporada con el impulso de un delantero en estado de gracia. Iván Romero comenzó la Liga como un ciclón, viendo portería en tres de las cinco primeras jornadas y convirtiéndose en la referencia ofensiva que el equipo necesitaba para competir en Primera División. Su olfato goleador, su movilidad entre líneas y su capacidad para atacar el espacio marcaron diferencias en un inicio esperanzador, en el que el conjunto granota mostró argumentos para pelear de tú a tú con rivales de mayor presupuesto.

Iván Romero, en una acción de partido. / GERMÁN CABALLERO

El crecimiento del atacante coincidió además con el ilusionante arranque de la etapa de Luis Castro en el banquillo. El nuevo técnico supo potenciar las virtudes del delantero, dándole libertad para caer a banda y cargar el área con determinación. La mejor muestra llegó en aquella fantástica exhibición frente al Sevilla FC, un partido en el que Romero fue indetectable para la defensa rival, participando en los goles y dejando claro que, cuando está enchufado, eleva el techo competitivo del equipo. Aquella noche reforzó la sensación de que el Levante había encontrado a su hombre franquicia para liderar la permanencia.

Ahora, con la temporada entrando en su tramo decisivo, el Levante necesita recuperar la mejor versión de Iván Romero. La lucha por la salvación exige contundencia en las áreas y regularidad en el rendimiento, y el delantero representa buena parte de las opciones ofensivas del equipo. Si vuelve a ser ese jugador determinante de las primeras jornadas, capaz de convertir media ocasión en gol y de contagiar energía al resto, las aspiraciones de permanencia en Primera dejarán de ser un sueño para convertirse en un objetivo tangible en el Ciutat de València.