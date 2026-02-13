A un solo paso de salir del infierno

La ilusión regresa a Buñol. El Levante UD habita el farolillo rojo desde la tercera jornada, pero eso puede cambiar este sábado ante el Granada CF (12:00 horas // DAZN). El conjunto que dirige Andrés París está a un solo punto de salir de la zona de descenso. Un escenario que no se había dado con anterioridad. Érika González ya avisó en el mes de noviembre "lo que vemos tan lejos, a lo mejor, no lo está tanto". Y así es. El 2026 ha traído consigo las primeras dos victorias de la temporada —una de ellas frente al DUX Logroño, rival directo por la salvación— y la sensación de que este equipo todavía no ha dicho su última palabra.

Las granotas no lo tendrán nada fácil frente al Granada CF. El conjunto nazarí ocupa la octava posición con 26 puntos —los mismos que FC Badalona Women, Athletic Club y Madrid CFF— y está con la flechita hacia arriba porque es uno de los cuatro equipos invictos en este comienzo de 2026. Su gran momento se traduce en cuatro victorias y un solo empate frente al Atlético de Madrid (1-1). Este crecimiento deportivo se debe a que el equipo que dirige Irene Ferreras es un cerrojo atrás: cuatro porterías a cero en estos cinco primeros compromisos del año.

Alma Velasco en el partido ante el RCD Esoanyol / Oriol Warero

“Competir, desde el uno hasta el noventa”

“Conocemos a su entrenadora, que tiene al equipo muy enchufado en este inicio de año. Nosotras tenemos que trabajar en hacerles daño y contrarrestar sus fortalezas”, aseguró Andrés París. “Va a ser un partido muy exigente donde tenemos que estar desde el minuto uno con un alto nivel de concentración y siendo muy fieles al plan de partido que hemos planteado. La única palabra que le repetimos a las jugadoras es: competir. Desde el minuto uno hasta el noventa”, añadió.

El viento, un invitado no deseado

El gran protagonista en las últimas semanas ha sido el viento. Y estos días dedicados a preparar el duelo frente al conjunto nazarí tampoco iba a ser diferente. “Ha sido una semana un poco diferente por el aire, que nos ha dificultado lo que son nuestras semanas normales de entrenamiento, pero pese a eso el equipo ha podido entrenar y trabajar el partido con confianza. Estamos bien y preparadas”, aseveró Alma Velasco, una de las jugadoras procedentes del filial que esta temporada ha tenido que dar un paso al frente en el primer equipo. “Pese a la semana difícil de viento, el equipo sigue unido, estamos ilusionadas de tenerlo ya tan cerca”, concluyó la central hispanoargentina.

Más cerca que nunca

Por primera vez en lo que va de temporada, el Levante tiene al alcance de su mano el salir de la zona roja. “Hace un tiempo que estábamos a tres partidos de salir y ahora solo estamos a un punto”, recordó Andrés París. Pero no todo depende de su actuación contra el Granada CF. Un empate sería suficiente siempre y cuando Alhama y DUX Logroño, los otros dos equipos inmersos en la batalla por la permanencia, no sumasen ningún punto ante Real Madrid y RCD Espanyol, respectivamente.