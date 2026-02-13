La séptima del Ciutat

El Levante UD va con todo a por el Valencia CF. El de este domingo no es un derbi cualquiera: es una final, un encuentro de vida o muerte, de una trascendencia enorme para los intereses granotas. Y no es para menos. Ganar al conjunto valencianista supondría dos cosas. Primero, recortar tres puntos al actual equipo que marca el descenso, con 23 puntos. Segundo, sería un chute de optimismo y seguridad para llegar con plena confianza a la otra final del miércoles contra el Villarreal, también en el coliseo granota. Y es que la salvación pasa sí o sí por el Ciutat de València, donde vienen nueve auténticas batallas ante rivales directos (excepto el partido aplazado), y en donde el futuro del Levante en esta categoría se deberá decidir. Villarreal, Alavés, Girona, Oviedo, Getafe, Sevilla, Osasuna, Mallorca y ahora, el equipo blanquinegro visitará un bastión lleno hasta la bandera de granotas preparados para morir por los suyos. Olvidada esa desafortunada derrota ante el Athletic, el ojo está puesto única y exclusivamente en ese duelo directo ante el Valencia.

En Orriols ya suenan y retumban los tambores de guerra, conocedores de que este domingo deberán sufrir más que nunca, pelear más que nunca, gritar más que nunca, aplaudir más que nunca y animar a los suyos más que nunca. Ese amor incondicional saldrá a relucir una vez más por los suyos... El sentimiento levantinista aflorará una vez más en uno de los derbis más cruciales, exigentes y combativos de la historia. Porque en frente hay un Valencia muy necesitado de puntos, con una inestabilidad deportiva e institucional evidente, con el entrenador en la cuerda floja y en plena lucha por la permanencia en Primera División. Si los derbis entre levantinistas y valencianistas ya son calificados de máxima tensión, rivalidad y competitividad, este lo será aún más.

No obstante, el cuadro granota tiene a su favor el factor campo, el de su gente, que volverá a ser decisivo para llevar a los suyos hacia la victoria. Un triunfo de una relevancia extrema, no solo por la urgencia de sumar de tres, sino también por lograr esa redención y revancha propia tras caer en la ida por 1-0 en Mestalla. Todo está preparado para vivir una de esas grandes noches plagadas de épica y emociones a flor de piel en el Ciutat de València. La respuesta de la afición está asegurada y preparada. Porque aunque no permitan el recibimiento, los aledaños del coliseo granota arderán como preparativos previos a la olla presión que estallará en su interior. Ahora, es el equipo el que deberá responder con una actuación a la altura de las circunstancias. Lo que está claro es que no estarán solos.

El Ciutat de València celebrando la gran victoria de su equipo ante el Elche / LALIGA

La séptima del Ciutat ante el Valencia

El Levante UD nunca ha ganado en Mestalla, eso es un hecho. Pero... en feudo granota la historia cambia. Desde que se inaugurase en 1969 el Ciutat de València, dejando atrás el histórico estadio de Vallejo, el conjunto granota ha ganado en seis ocasiones al conjunto blanquinegro. Por ello, los de Luís Castro buscan este domingo su victoria número siete ante el Valencia como anfitriones, donde se ha llevado el derbi en las siguientes temporadas: 2006/07 (vuelta), 2012/13 (ida), 2013/14 (vuelta), 2014/15 (ida), 2015/2016 (vuelta) y más recientemente, 2020/2021 (vuelta). El último triunfo el 12 de marzo de 2021 por 1-0 en la jornada 27, con ese único tanto de Roger Martí en el minuto 18. Un duelo que enfrentó a Paco López con Javi Gracia, y cuyo anterior enfrentamiento se lo llevaron los valencianistas con esa victoria por 4-2 en Mestalla. Además, en los últimos cinco enfrentamientos en el coliseo levantinista se han saldado con una victoria del Levante, dos victorias del Valencia y dos empates. Sin duda, el mejor año granota en estos duelos directos contra su máximo rival fue en 2014, con dos victorias consecutivas como local.

En el cómputo global, el derbi Levante-Valencia se ha dado en el Ciutat de València en 16 ocasiones, con seis victorias levantinistas (37,5%), siete derrotas (43,75%) y tres empates (18,75%). En efecto, jugar en Orriols siempre es una tarea difícil para el equipo che, un lugar donde siempre encuentran a un rival crecido y altamente competitivo bajo la pasión granota. Por otra parte, la mayor goleada del Levante en el Ciutat fue de 4-2, en la temporada 2006/07, mientras que la del Valencia fue de 1-5 en la 2007/08. Cinco años —aunque con la Segunda División de por medio— llevan los blaugranas sin ganar un derbi a su máximo rival.

Noches granotas y épicas

Pero las estadísticas están para romperse. Por ello, los de Luís Castro, inmersos en una buena dinámica futbolística y de resultados, están preparados para librar una de las batallas más importantes de la temporada. La afición espera que valentía, seguridad y determinación, instaladas desde la del técnico portugués al equipo, esten presentes un día más. No será fácil, pero el Levante tiene motivos de sobra para creer en sus posibilidades de tumbar al equipo dirigido por Corberán por séptima vez en casa de su historia y seguir firme en esa complicada lucha por la salvación. Igualdad máxima, alto voltaje y muchas cosas en juego por seguir vivos en LaLiga. Por tanto, el Levante ha vuelto a apelar a su gente, a una marea granota que no ha dejado de crecer en los últimos años, y que quiere mostrar todo su poderío el domingo en el Ciutat.

La fortaleza levantinista está lista para albergar estas nueve finales, y ofrecer una respuesta masiva, contundente y atronadora en cada uno de estos encuentros. Porque cuando el Ciutat aprieta los jugadores lo sienten, lo notan y lo viven todo al máximo. Un plus de energía y electricidad para llevar en volandas a su equipo. Sin duda, el de este domingo puede ser uno de los mejores ambientes de los últimos años: estadio abarrotado, ruidoso e intenso desde el primer minuto. La cuenta atrás ya ha empezado.