Última hora sobre el estado de Kervin Arriaga

El Levante UD sigue con los últimos preparativos de cara a ese gran derbi del domingo ante el Valencia CF en el Ciutat de València. Semana intensa, trabajo duro y algunos regresos importantes para esta jornada 24. Y es que Luís Castro ha recuperado para esta nueva "final" a dos jugadores clave en el equipo. Tanto Matías Moreno —recuperado de una conmoción cerebral— como Víctor García —que ha dejado atrás su lesión muscular— estarán disponibles para el encuentro ante el conjunto valencianista.

No obstante, los de Orriols no podrán contar con las bajas por sanción de Alan Matturro y de Jeremy Toljan, apercibidos el pasado domingo ante el Athletic en San Mamés. Dos bajas sensibles que el técnico portugués deberá reemplazar para recomponer la defensa. Por tanto, la única baja confirmada es la de Roger Brugué, quien continúa recuperándose de una rotura del ligamento lateral externo de su rodilla izquierda.

La duda de Kervin Arriaga

No obstante, la única duda es Kervin Arriaga, quien continúa trabajando al margen bajo protocolo médico de LaLiga tras ese fuerte golpe en la cabeza con Unai Simón ante el Athletic del que tuvo que retirarse en camilla. El centrocampista hondureño no ha participado junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento grupal de esta mañana de cara a ese duelo ante el Valencia. Por lo tanto, la incertidumbre está instalada en Orriols sobre si el "misilito" finalmente llega en plenas condiciones al partido o, como ya hizo Luís Castro con Matías Moreno, será precavido y no arriesgará su integridad física. Estas 48 horas previas al derbi serán claves para decidir si participará o no ante el conjunto de Mestalla, dependiendo de sus sensaciones y de si se siente preparado para el partido.