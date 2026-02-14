DIRECTO | Rueda de prensa de Luís Castro previa al derbi

Levante UD y Valencia CF se ven las caras en uno de los derbis con más tensión de los últimos años, especialmente por lo deportivo, con los dos equipos en una situación límite a nivel clasificatoria.

Sigue en directo en SUPER la rueda de prensa previa del técnico granota Luís Castro.

Lo que ocurrió en la primera vuelta Los dos equipos son diferentes. Miramos mucho más los últimos partidos del Valencia que aquel partido. No te puedes apoyar solo en la primera vuelta. Hay jugadores diferentes en los dos equipos y también situaciones tácticas diferentes. Lo más importante es cómo estamos nosotros

Cómo ha conocido lo especial que es para los aficionados He jugado derbis en mi vida y sé la importancia. Estoy en el club y la ciudad hace tiempo. Conozco lo que sienten los aficionados cuando están en la calle y un aficionado habla contigo. Conoces lo que piensan y es normal que sepas lo que es un derbi. Todo el levantinista trabajan con personas que son del Valencia y viceversa. Se vive santes y después del partido y eso lo conozco bien

Arriaga Los dos han entrenado, no toda la semana pero sí han entrenador. Si queremos utilizarlos podemos, veremos cómo podemos hacerlo

Situación en el lateral derecho por la naja de Toljan Tenemos muchas opciones, no solo Nacho. Hay más jugadoires que lo pueden hacer. Veremos que es lo mejor para el partido. Nacho es buen jugador, está creciendo, necesita crecer como cualquiera. Trabaja bien, es muy profesional. Puede darnos cosas en el futuro.

Estado físico de la plantilla Ugo ha terminado el partido más cansado de lo normal, tiene un pequeño problema, no es una lesión pero no vamos a correr ningún riesgo. No va a jugar. Elgezabal está bien.

Más rivalidad o Germanor Para mí los derbis son para ganar, como los otros partidos. Todos son rivales en el terreno de juego, vas a intentar ganarles y hacerles daño, como ellos a ti. Tienes que dar el máximo. No es diferente que los otros partidos. Cuando sabes que para los aficionados es especial, intentas dar más

¿Cómo vives el derbi? Máxima rivalidad Es un partido más para ganar, como los otros. Para los aficionados es especial, trabajamos para ellos, para que estén contentos. Para nosotros es un partido como los otros, hay que ganar, planificamos lo que podemos hacer y lo que es lo mejor para cada partido. Conocemos que es especial y si podemos darle un poco más lo haremos