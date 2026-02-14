En Directo
DIRECTO | Rueda de prensa de Luís Castro previa al derbi
El entrenador del Levante comparece ante los medios con motivo de uno de los partidos más importantes de la temporada
Levante UD y Valencia CF se ven las caras en uno de los derbis con más tensión de los últimos años, especialmente por lo deportivo, con los dos equipos en una situación límite a nivel clasificatoria.
Sigue en directo en SUPER la rueda de prensa previa del técnico granota Luís Castro.
Lo que ocurrió en la primera vuelta
Los dos equipos son diferentes. Miramos mucho más los últimos partidos del Valencia que aquel partido. No te puedes apoyar solo en la primera vuelta. Hay jugadores diferentes en los dos equipos y también situaciones tácticas diferentes. Lo más importante es cómo estamos nosotros
Cómo ha conocido lo especial que es para los aficionados
He jugado derbis en mi vida y sé la importancia. Estoy en el club y la ciudad hace tiempo. Conozco lo que sienten los aficionados cuando están en la calle y un aficionado habla contigo. Conoces lo que piensan y es normal que sepas lo que es un derbi. Todo el levantinista trabajan con personas que son del Valencia y viceversa. Se vive santes y después del partido y eso lo conozco bien
Arriaga
Los dos han entrenado, no toda la semana pero sí han entrenador. Si queremos utilizarlos podemos, veremos cómo podemos hacerlo
Situación en el lateral derecho por la naja de Toljan
Tenemos muchas opciones, no solo Nacho. Hay más jugadoires que lo pueden hacer. Veremos que es lo mejor para el partido.
Nacho es buen jugador, está creciendo, necesita crecer como cualquiera. Trabaja bien, es muy profesional. Puede darnos cosas en el futuro.
Estado físico de la plantilla
Ugo ha terminado el partido más cansado de lo normal, tiene un pequeño problema, no es una lesión pero no vamos a correr ningún riesgo. No va a jugar. Elgezabal está bien.
Más rivalidad o Germanor
Para mí los derbis son para ganar, como los otros partidos. Todos son rivales en el terreno de juego, vas a intentar ganarles y hacerles daño, como ellos a ti. Tienes que dar el máximo. No es diferente que los otros partidos. Cuando sabes que para los aficionados es especial, intentas dar más
¿Cómo vives el derbi? Máxima rivalidad
Es un partido más para ganar, como los otros. Para los aficionados es especial, trabajamos para ellos, para que estén contentos. Para nosotros es un partido como los otros, hay que ganar, planificamos lo que podemos hacer y lo que es lo mejor para cada partido. Conocemos que es especial y si podemos darle un poco más lo haremos
Va a comenzar la rueda de prensa
- Juan Bernat ya tiene nuevo equipo
- El Valencia hace oficial el fichaje de Petar Blagoev
- El Valencia CF apunta a Renzo Saravia como fichaje para el lateral derecho
- Kiat Lim, presidente del Valencia CF, más preocupado por el Camilo Cano que por Mestalla
- ¡Se suspenden todos los partidos del sábado en toda la Comunitat por la alerta de viento de la AEMET!
- Corberán, ante la oportunidad de tender la mano a la cantera
- ALARMA El Derbi entre Levante UD y Valencia CF, en vilo por la borrasca Oriana
- Cruyff ficha a un exjugador del Valencia CF para liderar su cantera