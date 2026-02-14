Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

DIRECTO | Rueda de prensa de Luís Castro previa al derbi

El entrenador del Levante comparece ante los medios con motivo de uno de los partidos más importantes de la temporada

Luís Castro dando instrucciones desde la banda a sus jugadores en el encuentro de Liga ante el Atlético de Madrid en el Ciutat de València

Luís Castro dando instrucciones desde la banda a sus jugadores en el encuentro de Liga ante el Atlético de Madrid en el Ciutat de València / LaLiga

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Valencia

Levante UD y Valencia CF se ven las caras en uno de los derbis con más tensión de los últimos años, especialmente por lo deportivo, con los dos equipos en una situación límite a nivel clasificatoria.

Sigue en directo en SUPER la rueda de prensa previa del técnico granota Luís Castro.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents