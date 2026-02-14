Juan Mora analiza el Derbi: Plantillas, técnicos, papel de la grada, los porteros…

Juan Luis Mora sabe lo que significa jugar tanto para Levante UD como para el Valencia CF y, por supuesto, sabe lo que supone un Derbi en el Ciutat de València. El exguardameta defendió en 90 ocasiones la portería granota y en 6 la blanquinegra entre 2003 y 2010, año en el que colgó los guantes.

En vísperas a uno de los Derbis valencianos más importantes que se recuerdan, Mora atiende a SUPER en calidad de analista para hablar sobre el momento del forma de ambos equipos, así como lo que espera del partido y las consecuencias que puede tener, sobre todo, para el que salga derrotado.

1.- ¿Cómo ves al Levante desde la llegada de Luis Castro?

Creo que ha dado un pasito hacia delante respecto a cómo venían actuando anteriormente. Es cierto también que en la situación que se encuentra el sumar sólo no te va a hacer salir de ahí, necesita ganar partidos. Veremos a ver si poco a poco se puede salir de esa situación, porque los equipos de abajo ahora mismo creo que se están poniendo las pilas y todos quieren salir.

2.- ¿Qué soluciones ves al Valencia CF de Corberán tras esta mala racha contra Betis, Athletic y Real Madrid?

Creo que deben volver a conseguir solidez defensiva y sobre todo la confianza perdida tras estos malos resultados. Puede parecer fácil, pero en fútbol profesional es muy complicado. La única manera de revertir esta situación es con resultados, aunque yo veo a un equipo en estos momentos con muchas dudas.

3.- ¿Qué jugadores crees que pueden decantar la balanza en uno y otro equipo?

Por parte del Levante lo más importante y ante cualquier situación individual, creo que es un equipo que debe basar su fuerza en el bloque. Evidentemente, lo mejor del Levante está en su idea de transición, ofensiva después de robo, llegando a portería contraria con bastante peligro y hay jugadores como Ivan Romero y Etta pueden ser determinantes. Respecto al Valencia creo que su velocidad por banda y centros laterales pueden ser un peligro constante y ahí jugadores como Ramazzani o Luis Rioja pueden ser determinantes. Creo que un jugador que está atravesando por un buen momento en cuanto al trabajo e influencia para el equipo es Lucas Beltrán.

Mora en un Valencia - Levante / Museo Levante UD

4.- Si fueras el DD de uno y otro equipo, qué posición sería la que reforzarías de cara a este final de liga

Si se pudiese todavía… en el Valencia, algún lateral con proyección ofensiva no vendría mal. En el Levante, central y extremo.

5.- ¿Cómo gestiona un jugador la presión del Derbi? Un partido que de salir mal te deja muy tocado. Al poco de caer en la ida Calero de hecho fue despedido

Todo te hace pensar o te hace gestionarlo como un partido especial, un partido, que si es cierto que tiene el mismo valor que todos, 3 puntos… Pero que para tu afición es un partido marcado en el calendario en rojo. Cualquier jugador quiere dar esa alegría y sobre todo también en este caso, la situación con la que llegan ambos equipos. Uno con bastantes dudas y con una mala racha (Valencia) y otro en situación complicada de descenso. Todo ello se junta y hace que sea un partido que vale mucho más de 3 puntos.

6.- ¿Cómo de importante es el factor grada para el equipo local? ¿Se convierte el Levante en favorito por eso?

En este tipo de partidos y con equipos que atraviesan situaciones complicadas, la afición se va a volcar seguro y puede darte ese puntito más de agresividad y activación.

Mora y Mista / À Punt

7.- Como portero, ¿qué te está pareciendo el momento de Dimitrievski y Ryan?

Dimitrievski después de pasarlo mal sin jugar, está demostrando lo que ya había demostrado antes… que puede ser el portero titular del Valencia y Ryan está dando esa experiencia desde su posición que a un equipo recién ascendido le puede venir bien.

8.- La última, en caso de que no haya empate, ¿a qué equipo crees que le afectaría más el golpe?

No cabe duda que un resultado negativo para cualquiera de los dos equipos, en el momento en que llegan, respecto a la situación clasificatoria, será un palo. Pero para mí, el que peor saldría ante un resultado adverso sería el Valencia, ya que el Levante lleva jugando casi desde el inicio en esa posición y puede estar más acostumbrado a pelear ante la adversidad. En cambio una derrota del Valencia posiblemente le haría entrar en descenso y generaría una situación mucho más complicada.