"Sé la importancia que tiene el Derbi para los aficionados"

El derbi entre Levante y Valencia es el centro de atención de una ciudad dividida en dos bandos que quieren gobernar la capital del Turia. No solo por el placer que provoca vencer al de enfrente, sino porque la clasificación aprieta. El fantasma del descenso no desaparece ni del Ciutat de València ni de Mestalla, fruto de unas dinámicas diferentes, pero donde la posición de cada uno augura un escenario de necesidad absoluta. El Levante, a cinco de la salvación, siente que la victoria en el Derbi es un tren que no puede dejar escapar. Pero Luís Castro, sin añadirle más importancia que la de que su equipo solo juega finales, busca ganar, acercarse a la permanencia y regalarle un triunfo especial a la afición. "Es un partido más para ganar, como todos los otros. Para los aficionados es un partido especial. "Trabajamos para que los aficionados estén contentos. Sabemos que si ganamos les damos un plus. Para nosotros es un partido más, lo planificamos igual que el resto respecto en lo que tenemos que hacer. Si podemos dar una alegría a los nuestros, lo intentaremos".

A Luís Castro no hace falta describirle lo que es un derbi, por mucho que lleve pocas horas de vuelo en la élite, ya que los ha vivido de todo tipo en el fútbol formativo. "Llevo entrenando más de 20 años. Sé lo que son los derbis. Sé la importancia para los aficionados. Llevo un tiempo en la ciudad, conozco lo que sienten los aficionados. Cuando estás en la calle o un aficionado habla contigo conoces lo que les gusta. Las personas en el interior del club también me lo transmiten. Es normal que sepas lo que es un derbi. Todas los aficionados del Levante trabajan con gente de que es del Valencia y al revés. Se vive antes y después. Eso lo que conozco bien", comentó de cara a un Derbi donde, ante las bajas y las dudas de última hora, no descarta nada a nivel táctico.

"Ugo Raghouber ha terminado el partido en Bilbao más cansado de lo normal, tiene un pequeño problema, como ha pasado con Matías y Kervin. No vamos a correr ni un riesgo. No va a jugar. Elgezabal, si queremos, va a estar en el partido. Al principio todo el mundo decía que jugamos en 4-3-3 y no cambiaba. Ya no jugamos el mismo sistema, podemos cambiar algo. Vamos a jugar con los que creemos que son los mejores". Alrededor de lo que acontece sobre su próximo rival, Luís Castro aseguró que "el Valencia es un equipo que tiene cosas buenas y menos buenas. Es un equipo que tiene individualidades muy fuertes, tiene jugadores que pueden hacer la diferencia en algunas situaciones. Colectivamente tiene algunas cosas que podemos aprovechar. Tenemos individualidades que lo pueden hacer. Tenemos que estar colectivamente muy fuertes, ser un equipo compacto, que lo hemos sido siempre y jugar para ganar".