Luís Castro monitoriza al lateral del futuro ante las bajas en defensa

La expulsión de Alan Matturro y la sanción de Toljan por quinta amarilla, ambas producidas en la última jornada ante el Athletic Club en San Mamés, obligan a mover piezas en defensa de cara a las necesidades que requiere el Derbi contra el Valencia. Luís Castro augura un partido exigente, cargado de matices y donde abunde la intensidad, por lo que todo lo que suceda en las dos áreas será determinante para el devenir del resultado. Es más, el técnico luso no esquiva la importancia del duelo por la especialidad que le genera a sus aficionados, pero las emociones no le condicionarán a la hora de tomar las decisiones que considere oportunas para ajustar su retaguardia.

Sin el alemán por sanción, y con Víctor García volviendo parcialmente a los entrenamientos después de sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, Luís Castro otea opciones en el carril derecho. Según lo acontecido la temporada pasada tras la salida de Andrés García, la lógica invita a pensar que Dela será el sustituto natural, pero, desde la base, Nacho Pérez toca con fuerza a las puertas del primer equipo no solo por su trayectoria en la cantera granota, labrada desde los siete años, sino también por sus prestaciones en el filial y sesiones de entrenamiento con los 'mayores'. Tras debutar en Copa del Rey contra el Cieza y ser titular frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, se postula como una posibilidad real a pesar de sus 17 años de edad. No obstante, sus características, que lo define como un lateral contundente defensivamente que no renuncia a sumarse a acciones ofensivas, su potencial, su talento y su proyección refuerzan a un Nacho Pérez respaldado por el club.

Apuesta de club

Renovado hasta 2028 con dos años opcionales, Luís Castro habló sobre el nacido en Turís a lo largo de la comparecencia de prensa previa al Derbi contra el Valencia. "Tenemos muchas opciones para la derecha, no solo Dela y Nacho. Hay más jugadores que lo pueden hacer. Vamos a jugar con el once que pensamos que es mejor para el partido. Nacho es un buen jugador, está creciendo mucho, necesita tiempo para crecer. Está trabajando muy bien, es un jugador muy profesional y es otro jugador de la cantera que va a ser el futuro del club. Nos va a dar mucho", comentó.