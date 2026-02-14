En Directo
"Cuando sabes que para los aficionados es especial, intentas dar un poco más"
El entrenador del Levante comparece ante los medios con motivo de uno de los partidos más importantes de la temporada
Levante UD y Valencia CF se ven las caras en uno de los derbis con más tensión de los últimos años, especialmente por lo deportivo, con los dos equipos en una situación límite a nivel clasificatoria.
Sigue en directo en SUPER la rueda de prensa previa del técnico granota Luís Castro.
Hasta aquí la rueda de prensa de Luís Castro
¿Le preocupa potenciar la figura del '9'?
Es una de las cosas que trabajamos, pero quiero potenciar todas las posiciones. Podemos mirar que el partido de Bilbao no hicimos goles, pero si no huiéramos encajado 4 hubiéramos ganado. Queremos potenciar todas las posiciones. Firmo ganar todos los partidos que goles de los centrales.
Viento, ¿peor enemigo?
No me gusta el viento. Con lluvia se decide si juegas o no. Con viento igual también. No me gustan la excusas, me gusta trabajar. El viento es para los dos equipos.
¿Dudas para el once?
Tengo el once muy claro, no tengo muchas dudas.
¿Rotaciones?
Cada partido es una final, así que no estoy pensando en el próximo partido. Jugamos un partido y luego pienso en el siguiente. No tengo muchas preocupaciones en el próximo partido porque aún no lo puedo controlar.
Viento
No me concentro mucho en la cosas que no puedo controlar. Es mejor trabajr sin ello pero no lo controlas. Hay que hacer las cosas lo mejor posible.
¿La resiliencia es una vitamina para el equipo esta semana?
He hablado de Bilbao por algunas cosas que pienso, pero no necesitamos eso ahora. Fuimos el primero equipo en hacer 2 goles 10 contra 11 en San Mamés. Y no son cuando estás perdiendo 5-0. Estábamos dentro del partido. Jugar con 10 y hacer ese partido... fueron muy resilientes. Es una cosa dentro del equipo y tenemos que tenerlo más porque jugamos 3-4 partidos en poco tiempo.
Morales
¿Cuando se queda Oriol fuera, es gran ausencia o ausencia normal? ¿Por qué Morales es gran ausencia y Oriol ausencia normal? Esto es el Levante. Morales tiene una histria grande en el club, un jugador con estatus de capitán. Respeto su historia, pero cada semana se puede quedar fuera como otro cualquiera. Vamos a hacer lo que pensamos que es mejor. Cuando hago la convocatoria, no miro caras, veo lo mejor que puede dar cada uno. Si se tiene que quedar Pablo Martínez fuera, se queda fuera. Lo más importante es el club, ni yo ni los jugadores. Yo un día me iré de aquí, los jugadores tamibén, pero el club y aficionados se queda. Morales ha trabajado bien, pero por las soluciones y lo que pensábamos, se quedó fuera. Veremos si mañana se queda fuera o entra. Ningún jugador es menos que Morales. Todos trabajan bien, si uno no trabaja bien yo se lo diré al jugador y a vosotros, que no merece ir con el grupo. Se quedó fuera porque teníamos otras soluciones. Es una situación normal.
Alternativas a Dela y Nacho. ¿Cambio de sistema?
Como he dicho al principio, si creo que lo mejor es un cambio de sistema lo haré. Al principio decían que jugaba 4-3-3 y no cambiaba, ahora 4-2-3-1... Podemos cambiar de sistema. Para el LD tenemos soluciones. Víctos, algunos de los laterales izquierdos... Hay soluciones, hay más pero vamos a jugar con los que creamos que sean mejores.
Comunicado del club sobre horarios y descanso
Pienso que no hay un entrenador en el mundo que le guste tener menos descanso que su rival. Queríamos jugar más temprano con Valencia para tener más descanso contra el Villarreal. Luego juegas contra el Barça y luego el primer partido de la siguiente semana vuelve a ser el nuestro... Vamos a trabajar. Para mí, lo normal es que los dos equipos jueguen el mismo día, pero LaLiga lo ha decidido así... Yo estoy concentrado en mi trabajo. Si me dices lo que prefiero... tener el mismo descanso que mi rival. Pelearemos igualmente.
El rival, ¿cómo lo ve?
Es un equipo con cosas buenas y menos buenos. Tiene individualidades fuertes, algunos jugadores marcan la diferencia, colectivamente tiene algunas cosas que podemos aprovechar y estamos concentrados en esto. Nosotros tenemos también individualidades y colectivamente tenemos que estar fuertes y compactos. Jugar para ganar, colectivamente sabiendo lo que tenemos que hacer y hacerles daño
Pronóstico
Si lo supiera no lo diría. No soy tan bueno (risas)
