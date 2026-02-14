"Cuando sabes que para los aficionados es especial, intentas dar un poco más"

Morales

¿Cuando se queda Oriol fuera, es gran ausencia o ausencia normal? ¿Por qué Morales es gran ausencia y Oriol ausencia normal? Esto es el Levante. Morales tiene una histria grande en el club, un jugador con estatus de capitán. Respeto su historia, pero cada semana se puede quedar fuera como otro cualquiera. Vamos a hacer lo que pensamos que es mejor. Cuando hago la convocatoria, no miro caras, veo lo mejor que puede dar cada uno. Si se tiene que quedar Pablo Martínez fuera, se queda fuera. Lo más importante es el club, ni yo ni los jugadores. Yo un día me iré de aquí, los jugadores tamibén, pero el club y aficionados se queda. Morales ha trabajado bien, pero por las soluciones y lo que pensábamos, se quedó fuera. Veremos si mañana se queda fuera o entra. Ningún jugador es menos que Morales. Todos trabajan bien, si uno no trabaja bien yo se lo diré al jugador y a vosotros, que no merece ir con el grupo. Se quedó fuera porque teníamos otras soluciones. Es una situación normal.