Nuevo contratiempo en Orriols: Ugo Raghouber, descartado ante el Valencia. El centrocampista francés ha sido una de las ausencias más destacadas del último entrenamiento del Levante de cara al gran derbi de este domingo 15 de febrero. Tal y como ha confirmado Luís Castro en la rueda de prensa previa al encuentro, el ex del Lille arrastra fatiga y problemas físicos debido a la elevada carga de trabajo e intensidad de las últimas semanas. Además, el sobreesfuerzo ante el Athletic, por jugar la mayor parte del partido con uno menos, ha condicionado el estado físico de varios jugadores. "Ugo Raghouber ha terminado el partido más cansado de lo normal, tiene un pequeño problema, no es una lesión, pero no vamos a correr ningún riesgo y no va a jugar", aseguró el técnico portugués. Por tanto, el conjunto granota pierde a uno de los hombres más importantes de la medular y que, además, venía en un gran estado de forma tras tres titularidades consecutivas, totalmente consolidado en ese doble pivote junto a Pablo Martínez.

Una baja sensible de última hora que obliga al entrenador granota a recomponer la sala de máquinas con los Olasagasti, Pablo Martínez, Unai Vencedor, Oriol Rey, Kervin Arriaga e incluso Unai Elgezabal. No obstante, Luís Castro tiene muy claro que cualquier jugador que esté más fatigado de lo normal o que no esté en un estado físico óptimo no será forzado y descansará, como ya ocurriera con Matías Moreno tras sufrir una conmoción cerebral. Así que Raghouber continuará trabajando al margen del grupo y, si todo va como esperado, podría regresar el miércoles ante el Villarreal en el Ciutat.

El parte de guerra definitivo

En cuanto al resto de jugadores de la plantilla, además de los recuperados Matías Moreno y Unai Elgezabal, Víctor García y Kervin Arriaga, aun sin haber completado toda la semana de entrenamientos, estarán disponibles ante el conjunto de Mestalla. Así lo ha ratificado el técnico portugués: "Los dos han entrenado, no han entrenado toda la semana al cien por cien, pero han entrenado. Si queremos utilizarlos, podemos utilizarlos; vamos a ver cómo vamos a hacerlo". Por tanto, ambos jugadores son opciones para conformar el once titular ante el Valencia.

Noticias relacionadas

Por su parte, el hondureño ha superado el protocolo de conmociones de LaLiga, y reaparecerá este domingo en el Ciutat de València. Veremos si de inicio o de suplente. Tras la baja confirmada del mediocentro francés, el "misilito", sí está al cien por cien, se postula como uno de los favoritos para reforzar el doble pivote, aunque varias son las opciones que maneja Luís Castro en esa demarcación. En definitiva, Roger Brugué (lesión), Raghouber (molestias), Alan Matturro (sanción) y Jeremy Tolajan (sanción) son las cuatro ausencias para ese derbi Levante-Valencia que se disputará en el coliseo granota.