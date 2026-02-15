El excapitán 'granota' Postigo carga contra Cömert en las redes sociales

Eray Cömert continúa siendo el triste protagonista posderbi en València. La celebración del defensa suizo, tomando un banderín del campo del Levante UD y colocando su camiseta en señal de victoria mientras se dirigía a los aficionados blanquinegros, calentó más de lo que estaba el ambiente en estadio 'granota'. Poco después, el jugador fue alcanzado por una botella, lanzada desde la zona de Tribuna, reacción injustificable por parte de un aficionado levantinista.

Dela, en los micrófonos de Movistar Plus, trasmitió la indignación levantinista y pidió "respeto" entre profesionales. Más tarde, en la zona mixta tanto el entrenador, Carlos Corberán, como César Tárrega, capitán del equipo che, pidieron disculpas por lo hecho por el central helvético. Aun así, los reproches contra el jugador del Valencia CF continúan. Uno de ellos, muy sonado en las redes sociales, proviene del excapitán 'granota' Sergo Postigo, actual jugador del CD Mirandés.

La 'storie' de Postigo y el "Peter, quédate"

El texto en una storie de 'Instagram' de Postigo no deja lugar a interpretaciones. Incluso, habla de que el Valencia vive "una de las peores épocas" de su historia. Reza así: "El ser partícipe de una de las peores épocas de la historia del Valencia CF y pensar en hacer algo así dice mucho de lo poco que te importa la situación de tu club, Eray Cömert”. Durante momentos de la segunda mitad, la afición del Levante, de hecho, cantó irónicamente: "Peter, quédate", en alusión a Lim, el máximo accionista que ha llevado a los de Mestalla de competir en Champions a pelear por no bajar a Segunda.

El mensaje, contundente y personal, ha corrido como la pólvora entre las dos aficiones. La publicación ha provocado una oleada de comentarios.