Tensión final en el derbi | Dela: "Los mismos impresentables de siempre"

El derbi entre el Levante UD y el Valencia CF ha estado marcado por la dureza en el campo, decisiones arbitrales que han enfadado al bando local y, sobre todo, la tensión tras el pitido final. La celebración de los jugadores valencianistas junto con sus aficionados provocó la ira de la hinchada levantinista, así como de los jugadores entrenados por Luís Castro. Las palabras de Adrián Dela, segundo capitán del Levante, evidencian el malestar con el que acabó su equipo.

En la primera de sus respuestas, a la pregunta de cómo vio el encuentro, calificó a los futbolistas del Valencia de "impresentables" mientras veía como estaban festejando el triunfo con los suyos. En un momento, Eray Cömert coge un banderín del estadio, a lo que reacciona cortando lo que estaba diciendo sobre el partido. "Ha sido un derbi, un partido de mucha tensión, lo sabemos... Los mismos impresentables de siempre... Enhorabuena al Valencia", dijo. Miembros del cuerpo técnico del Valencia hicieron porque lo hace por el central suizo llegase a su fin.

Seguidamente, afirmó sobre el encuentro, ganado 0-2 por los valencianistas. "Hemos tenido nuestras ocasiones, pero no hemos sido capaces de aprovecharlas. Ellos, en cambio, han sabido aprovechar un golazo de Ramazani. Y, el segundo gol, pues un minuto después, hubo una falta similar que el árbitro sí pitó de Espí".

Quejas por el segundo gol, obra de Sadiq

El capitán del Levante se quejó de que el colegiado diera validez al segundo gol. "Se supone que se estaba revisando, pero nada", explicó el central 'granota'.

Dela destacó lo importante que era el partido para el equipo: "Sabíamos que este encuentro nos podía acercar a la parte alta de la tabla, y por eso queríamos llevarnos los tres puntos. No podemos permitirnos quedar tan lejos de los primeros puestos", apuntó, señalando también la relevancia ahora, aún más, del encuentro pendiente entre semana contra el Villarreal CF, en el mismo escenario, el Ciutat de València.

Noticias relacionadas

Dela volvió a referirse al festejo del triunfo por parte del Valencia, una situación que no se quitaba de la cabeza mientras atendía al micrófono de Movistar Plus."Es normal que estemos dolidos, hemos perdido un derbi, pero es fútbol. También perdimos en Bilbao, donde pasaron cosas -en referencia a las decisiones arbitrales-. Siempre pedimos respeto, tanto para los árbitros como para todos los jugadores. Nosotros también tenemos que ser respetados. El fútbol no sería nada sin los futbolistas, y todos los que estamos aquí, peleando por hacer este deporte más bonito, debemos respetarnos entre nosotros. El Levante merece ese respeto, se nos tiene que respetar, es algo que no se puede dejar pasar", valoró finalmente.