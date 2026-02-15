Directo | Sigue el Levante UD - Valencia CF (0-0)

En Directo
El Derbi valenciano llega al Ciutat con un partido de tensión y necesidades por sumar para tratar de sobresalir de la zona de descenso
El derbi de este domingo es el más dramático de la historia. Cuando en 2022 el conjunto 'granota' descendió a Segunda división, el hundimiento blanquinegro no se había adentrado en una fase en la que los de Mestalla se han empequeñecido aún más luchando por la salvación en tres de las últimas cuatro temporadas. Carlos Corberán, autor principal de la permanencia en 2025, ha pasado a ser el blanco de las críticas, en especial, tras una semana en la que, a la decepcionante eliminación de Copa a manos de un frágil Athletic Club, se sumaron dos derrotas frente al Betis y el Real Madrid.
Directo | Sigue el Levante UD - Valencia CF
Levante UD 🔵🔴 - ⚪⚫ Valencia CF
Minuto 19: Córner para el Valencia tras un despeje de Arriaga tras tiro de Lucas Beltrán
Levante UD 🔵🔴 - ⚪⚫ Valencia CF
Minuto 19: Sube Manu Sánchez, central dos veces y despeja la defensa. Están mejor los de Luís Castro
Levante UD 🔵🔴 - ⚪⚫ Valencia CF
Minuto 17: 🟨 Se calienta el partido. Amarilla para Ugrinic, que se queja porque hubo una falta previa clara sobre Ramazani
Levante UD 🔵🔴 - ⚪⚫ Valencia CF
Minuto 16: Paradón de Dimitrievski a remate de Iván Romero. Eso sí, al final se marcó fuera de juego del delantero
Levante UD 🔵🔴 - ⚪⚫ Valencia CF
Minuto 15: Contra del Levante y se jugaron las amarillas Ugrinic primero y Tárrega después
Levante UD 🔵🔴 - ⚪⚫ Valencia CF
Minuto 15: Gran segada de Dela para robar ante Lucas Beltrán en el área local
Levante UD 🔵🔴 - ⚪⚫ Valencia CF
Minuto 13: Despeja Rioja tras un interesante ataque local por la banda defendida hoy por Unai Núñez
Levante UD 🔵🔴 - ⚪⚫ Valencia CF
Minuto 12: Presiona muy alto el Valencia cuando la tiene el Levante en defensa, pero Arriaga realiza un sombrero estupendo para salir de la presión rival
Levante UD 🔵🔴 - ⚪⚫ Valencia CF
Minuto 10: Balón largo para Hugo Duro de nuevo, que controla regular y Dela le acaba arrebatando la pelota
Levante UD 🔵🔴 - ⚪⚫ Valencia CF
Minuto 8: Unai Emery, por cierto, está en el Ciutat. ¿Disfrutando del Derbi u ojeando a algún jugador?
