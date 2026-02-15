Directo | Sigue el Levante UD - Valencia CF (0-0)

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Derbi valenciano llega al Ciutat con un partido de tensión y necesidades por sumar para tratar de sobresalir de la zona de descenso

Hugo Duro, disparando ante el Levante en el Ciutat

Valencia

El derbi de este domingo es el más dramático de la historia. Cuando en 2022 el conjunto 'granota' descendió a Segunda división, el hundimiento blanquinegro no se había adentrado en una fase en la que los de Mestalla se han empequeñecido aún más luchando por la salvación en tres de las últimas cuatro temporadas. Carlos Corberán, autor principal de la permanencia en 2025, ha pasado a ser el blanco de las críticas, en especial, tras una semana en la que, a la decepcionante eliminación de Copa a manos de un frágil Athletic Club, se sumaron dos derrotas frente al Betis y el Real Madrid.

