Nacho Pérez, titular en el Derbi ante el Valencia CF

Luís Castro le da las llaves del lateral derecho al prometedor canterano levantinista, que debutará en LaLiga a sus 17 años de edad

Nacho Pérez con el filial.

Rafa Esteve

València

El problema en el lateral derecho, debido a las bajas de Toljan y Matturro por sanción, lo soluciona Luís Castro dándole la alternativa a Nacho Pérez. El técnico apuesta por el canterano, uno de los proyectos más prometedores de la factoría de Buñol a sus 17 años de edad, para darle su primera titularidad en LaLiga tras debutar en Copa ante el Cieza y salir desde la partida ante la Cultural y Deportiva Leonesa. De esta manera, el Levante formará una línea defensiva con Nacho Pérez, Dela, Matías Moreno y Manu Sánchez. Mientras, Iker Losada saldrá de titular en un once donde Arriaga sustituirá la ausencia de Raghouber, al igual que Etta Eyong esperará en el banquillo.

ONCE DEL LEVANTE UD: Mathew Ryan; Nacho Pérez, Matías Moreno, Dela, Manu Sánchez; Arriaga, Pablo Martínez; Iker Losada, Tundé, Carlos Álvarez; Iván Romero.

