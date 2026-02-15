El 1x1 de los jugadores del Levante UD ante el Valencia CF

El Levante UD sabía que estaba en un día clave y volvió a fallar a sus aficionados. Lo peor fue la sensación de que el banquillo estaba perdido y que la grada, que tanto había empujado al equipo durante la semana, se quedó sin palabras por ver otro encuentro, especialmente segundo tiempo, para el olvido. Estas son las notas de los jugadores del Levante UD.

Los titulares

4 Ryan No paró ninguna, aunque las dos acciones eran difíciles. La primera con un remate espectacular de Ramazani con la izquierda. La segunda por un mano a mano de

5,5 Nacho Pérez Debut muy positivo. En defensa estuvo listo, trabajó bien y ganó duelos. No le costó imponerse en carrera en situaciones límite.

4 Matías Moreno El carácter se muestra en situaciones como la del 0-2. No se puede ir tan flojo a una acción de duelo contra un futbolista rival, más allá de la carga por la espalda.

5,5 Dela Carácter e implicación. No fue culpable en ninguno de los goles y defendió a buen nivel. Lo intentó con una falta lejana pero se fue a la barrera. Acabó el partido siendo el encargado de los centros de saque de banda laterales.

Levante - Valencia. / Ana Escobar / EFE

4,5 Manu Sánchez Corrió y lucho, pero en ataque se incorporó más bien bastante poco a partir del minuto 30. Se necesitaba algo más de él en fase ofensiva.

4 Kervin Arriaga De más a menos. Primera parte fantástica en el duelo, en lo posicional y en el trabajo colectivo. Sin embargo, en el segundo tiempo se le vio más cansado, llegaba un segundo tarde y le costó abarcar tanto campo. Se fue expulsado en una acción infantil por ponerse a aplaudir al árbitro. Sin sentido.

5,5 Pablo Martínez Se fue lesionado después de un gran desgaste. En el balón parado lo intentó, pero le faltó algún socio más en asociación. Se llevó el MVP del partido.

4 Iker Losada No fue nunca protagonista del partido. Ni con desborde por fuera, ni asociándose por dentro. Se marchó sin tener ninguna ocasión clara.

5 Karem Tunde Ofrece siempre muchísimo trabajo, desborde y ganó duelos. Le sigue faltando ese puntito de fortuna en el remate y en ese detalle final.

5 Carlos Álvarez Primera parte de menos a más. No tuvo demasiado sentido jugar al pelotazo con él tratando de ganar esas segundas jugadas. En el segundo tiempo lo intentó con algún pase al espacio pero sin demasiada fortuna.

5 Iván Romero Delantero centro de circunstancias sin que tuviera mucho sentido por el plan propuesto por Luís Cortés. Él está siempre más cómodo con un nueve acompañándole, pero el técnico decidió dejarle solo en una isla con balones aéreos ante Cömert, Unai y Tárrega. Tuvo una ocasión clara que remató casi en el área pequeña, pero el colegiado pitó fuera de juego.

Los suplentes

4 Etta Eyong Entró a jugar en banda y dio la sensación de que si le hubieran colocado en la portería estaría igual de fuera de posición. Una idea sin sentido de Luís Castro.

4 Espí En el área hace muchas cosas bien, pero fuera le sigue faltando muchísimo. Tanto técnicamente como entender ciertas situaciones en las que no debe hacer falta.

5 Olasagasti Luchó y peleó. De los que entraron desde el banquillo fue de los que más se partió la cara por darle la vuelta a la situación.

5 Unai Vencedor Ganó duelos, trabajó y lo intentó colgando balones, aunque sin demasiada fortuna.

5 Paco Cortés Poco más se le puede pedir. Corrió, lo intentó y trató de abrir por fuera.

Banquillo

3 Luís Castro Llegaba con la 'etiqueta' de estar acertando más que Corberán y fue superado por el rival. Puso a Etta Eyong en banda, quito a Carlos Álvarez, no le dio la oportunidad a Iván Romero de jugar junto a Etta Eyong y acabó desquiciado. Su peor día como entrenador del Levante.