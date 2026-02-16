Luís Castro y varios jugadores se fueron a hablar con los aficionados tras el Derbi

El Valencia CF se llevó el Derbi del Ciutat ante un Levante UD que no fue peor durante la primera hora de encuentro. Hubo pocas jugadas de peligro durante el partido, aunque a la hora del mismo enmudeció Orriols con el golazo de Largie Ramazani, desaparecido en combate hasta ese instante. En la recta final sentenció Sadiq, se autoexpulsó Kervin Arriaga y Cömert desató una bronca sobre el césped, botellazo incluido. Con todo esto, la voz serena de Luís Castro sirvió para calmar los ánimos de una afición desinflada tras un amago de resurgimiento de un Levante UD que corre serio peligro de descenso.

Una vez terminado el partido y la bronca, fueron varios los jugadores que se acercaron al fondo del estadio para estar un momento junto a sus aficionados. Luís Castro, técnico granota, quiso incluso tener unas palabras con los allí presentes.

Germán Caballero

El mensaje de Castro a los aficionados del Levante UD

"Los jugadores han dado el máximo, han corrido, lo han intentado. Es fútbol y puedes perder o ganar, pero han dado el máximo por vosotros, ¿vale? Y necesitamos que vosotros estéis con nosotros para conseguirlo. Es el momento de estar todos juntos porque no puedes decir que no han dado el máximo y que han corrido", dijo antes de retirarse a su rueda de prensa posterior.

Etta, Iker y Nacho, con los suyos

Otros jugadores como Etta Eyong, Iker Losada o el jovencísimo Nacho Pérez también se acercaron al fondo del estadio e incluso saltaron la valla de publicidad para estar un momento con sus aficionados.