Marcelino, bestia negra granota

El Villarreal CF y el Levante UD encaran una semana que puede dejar huella en su temporada. Dos derbis consecutivos para cada uno. El conjunto groguet visitará este miércoles el Ciutat de València y, sin apenas margen para digerir lo que ocurra en Orriols, recibirá el domingo al Valencia CF en La Cerámica. El Levante, por su parte, ya vivió su primer golpe el pasado domingo. La derrota ante el Valencia en el Ciutat no fue una más. Fue un derbi de pura necesidad, de esos en los que se juega mucho más que tres puntos. El tropiezo escuece en el vestuario granota y obliga a reaccionar de inmediato ante un Villarreal que también llega urgido.

Marcelino con la camiseta del Villarreal / EFE

El demoledor dato de Marcelino ante el Levante

El técnico asturiano tiene un dato que asusta a los levantinistas, no pierde ante el Levante desde el 3 de octubre de 2015, cuando cayó en el Ciutat con un solitario gol de Deyverson, precisamente en su etapa al frente del Submarino. Desde aquella tarde, el balance es claramente favorable para Marcelino García Toral: cinco victorias, todas ellas como local, y cuatro empates a domicilio. Sus dos últimas visitas al feudo levantinista llegaron dirigiendo al Athletic Club, en 2021 y 2022, y se saldaron con empates (1-1 y 0-0). Antes, también firmó tablas en Orriols como entrenador del Valencia CF en 2017 y 2018.

Los datos con el Villarreal

En su primera etapa al frente del Villarreal, el técnico asturiano dejó huella también en el Ciutat. Fue capaz de asaltar territorio granota en dos ocasiones, con triunfos contundentes: un 0-3 en la temporada 2013-14 y un 0-2 en la 2014-15. Más allá de su etapa amarilla, su historial en Orriols incluye otros tres precedentes con distinto desenlace. Cayó por la mínima dirigiendo al Sevilla (1-0), firmó tablas como entrenador del Racing (1-1) y también salió derrotado cuando se sentaba en el banquillo del Recreativo de Huelva (2-1).

¿Por qué se juega ahora?

El derbi entre el Levante UD y el Villarreal CF, correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga EA Sport, fue aplazado tras activarse la alerta roja en la Comunitat Valenciana debido a la previsión de fuertes lluvias y condiciones meteorológicas adversas durante la tarde.