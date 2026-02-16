Pablo Martínez cae lesionado tras la dura entrada de Guido Rodríguez en el Derbi

El arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias, de los más desquiciantes y desequilibrados que ha sufrido Orriols en las últimas temporadas, se vio expuesto en una dura entrada de Guido Rodríguez sobre Pablo Martínez, con una falta a destiempo por detrás que eliminó al '10' del Levante de la disputa del Derbi en el 78' tras varios minutos doliéndose sobre el terreno de juego. El '2' del Valencia no vio ni tarjeta amarilla aun siendo una acción, en términos interpretables, que bordea la expulsión. Y no solo el infractor salió limpio, sino que las consecuencias negativas cayeron sobre el afectado.

El capitán levantinista sufre un esguince en el ligamento colateral interno de su rodilla izquierda. A pesar de que la rodilla derecha de Guido Rodríguez, en su intento de rebañar el esférico, dobló el tobillo izquierdo de Pablo Martínez, el jugador levantinista no tiene afectada dicha zona, por lo que solo tendrá que afrontar un proceso de recuperación en su rodilla izquierda que, según aseguró Ser Deportivos Valencia, le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente un mes y medio.

Baja muy sensible

La baja de Pablo Martínez supone un contratiempo importante para un Levante que, después de caer derrotado en el Derbi contra el Valencia, vive su momento más crítico de la temporada. Luís Castro perderá durante un tramo clave de la temporada a un centrocampista al que ha potenciado devolviéndolo a la medular y dándole libertad para desplegar sus virtudes y conocimientos por todo el campo, donde ejerce en calidad de líder y asume responsabilidades como ejecutar las acciones a balón parado.

"Es un jugador muy importante para nosotros y esperamos no perderlos para los partidos importantes que tenemos", dijo Castro en sala de prensa tras caer contra el Valencia. Es, sin discusión, una baja sensible para el Levante, que ve cómo los encargados de impartir justicia sobre el terreno de juego no protegen ni actúan en consecuencia a lo que dicta el esférico.