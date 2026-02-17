Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Me dijeron que era imposible salvarse y que era un tonto por firmar por el Levante. No es mi sensación"

Luís Castro prefiere ver el vaso medio lleno reconociendo que el peor partido desde su llegada fue el del Valencia y lanza un mensaje de ánimo hacia los aficionados: "Mi trabajo es hacer lo máximo hasta el último punto posible. Yo creo en la permanencia"

Luís Castro, en rueda de prensa

Luís Castro, en rueda de prensa / G. Caballero

Rafa Esteve

Rafa Esteve

Valencia

El Levante UD quiere quitarse de encima la losa de los malos resultados, especialmente tras el Derbi del pasado domingo ante el Valencia CF. Para ello, toca vencer al Villarreal CF. Luís Castro, preparador portugués, afronta su segundo derbi seguido en un momento clave del equipo para tratar de sacar la cabeza de los puestos de descenso.

Directo | Luís Castro analiza el Levante UD - Villarreal CF:

