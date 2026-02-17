En Directo
"Me dijeron que era imposible salvarse y que era un tonto por firmar por el Levante. No es mi sensación"
Luís Castro prefiere ver el vaso medio lleno reconociendo que el peor partido desde su llegada fue el del Valencia y lanza un mensaje de ánimo hacia los aficionados: "Mi trabajo es hacer lo máximo hasta el último punto posible. Yo creo en la permanencia"
El Levante UD quiere quitarse de encima la losa de los malos resultados, especialmente tras el Derbi del pasado domingo ante el Valencia CF. Para ello, toca vencer al Villarreal CF. Luís Castro, preparador portugués, afronta su segundo derbi seguido en un momento clave del equipo para tratar de sacar la cabeza de los puestos de descenso.
Polémica con Comert
No voy a hablar más de eso, pero todos han visto lo que ha pasado. Es muy claro por qué se ha generado tanta confusión. Son cosas que no voy a poder controlar. Continuamos en frente. Mi trabajo es que el equipo haga las cosas lo mejor posible.
Carlos Álvarez
Estamos intentando todas las semanas de trabajar quitándole alguna carga para que llegue de la mejor forma posible a los partidos. Tiene características distintas y trabajamos el posicionamiento. Le gusta tener mucho el balón pero a veces no estás donde puedes hacer más daño. Los partidos de Carlos en Segunda y en Primera es muy claro que estamos intentando que sus posiciones sean más diferenciales. El jugador tiene sus características y le gusta mucho el balón. Estamos trabajando con él para mejorar. Queremos que dé su mejor versión porque puede dar su mejor versión.
Variaciones tácticas
La clave son las dinámicas de cada sistema. Puedes jugar con diferentes sistemas pero ser más ofensivos y más defensivos. Lo más importante es la dinámica que tenemos que tener, de conocer los espacios que hay que atacar, dónde jugamos balón y si lo hacemos al pie o al espacio. Cómo atacar los espacios para generar las ocasiones de gol y ahí es donde me concentro más. En la presión del adversario hay que ver cuándo filtrar, atacar la espalda, jugar con balón... Si no tienes todo el dinero del mundo tienes que adaptarte a los jugadores que tienes y ellos se adaptarán a los conceptos del entrenador. Ante el Valencia es el peor partido de la temporada, pero no puedes quedarte con ese habiendo jugado bien el resto. Has peleado con todos los equipos menos uno.
Villarreal
No hablamos de la calidad del equipo. Tiene partidos que no gana pero hace daño a los adversarios. En conceptos colectivos es de los mejores equipos, con cosas que nos gustan mucho. ¿Cómo pararlos? Estar muy concentrados en cada situación. Normalmente los partidos se deciden por falta de concentración. Para jugar partidos así no puedes tener momentos buenos y otros en los que no estás al cien por cien. Nos va a dar trabajo el Villarreal, pero tiene debilidades. Hay que ser colectivos al máximo.
Malas sensaciones
Tengo aficionados que me dicen que es posible. No puedo controlar lo que otros piensan. Los que han hablado conmigo me dicen que el equipo es capaz. Si hay personas que no creen, yo creo. Mi trabajo es hacer lo máximo hasta el último punto posible.
¿Golpe de descenso?
¿Quién tiene esa sensación? Cuando vine decía que era un tonto porque había descendido. Hay personas que han dicho que era imposible y que era un tonto por venir. No era mi sensación de que era imposible. Tenemos la media de puntos superior. Si estamos mejor que cuando venimos, tras jugar ante Atlético de Madrid, Real Madrid, Bilbao, Sevilla... Si estamos con mejor media de puntos, ¿por qué no voy a creer? Los que crean como yo los quiero conmigo.
Partidos de sanción de Kervin y si ha hablado con él
La suspensión creo que es por doble amarilla, así que será de un partido. Kervin sabe lo que ha hecho y ha hablado con el staff y con los jugadores. Había que tener cabeza fría. Es un error, pero lo sabe.
Tres partidos en una semana
Vas a jugar dos días después y hay jugadores más cansados. Es normal. Estoy seguro de que sacaremos el mejor once para el partido. Hay cambios que son normales, pero iremos con las mejores opciones según los entrenamientos para enfrentarse al Villarreal.
Enfermería
Hay jugadores que merecían jugar y la lesión de Pablo y la expulsión de Arriaga abre espacios para ganar oportunidades. Espero que cuando estén listos para jugar tenga más dolores de cabeza. Pablo no estará disponible, fue agresiva la lesión. Ugo ha entrenado hoy por primera vez y veremos las sensaciones que tiene. Unai se ha resentido un poco de la rodilla, pero es por el aumento de las cargas. Es normal. Me concentro más en los que están listos, no en los que no están.
