En Directo
Directo | Luís Castro analiza el Levante UD - Villarreal CF
El preparador portugués afronta su segundo derbi seguido en un momento clave del equipo para tratar de sacar la cabeza de los puestos de descenso
El Levante UD quiere quitarse de encima la losa de los malos resultados, especialmente tras el Derbi del pasado domingo ante el Valencia CF. Para ello, toca vencer al Villarreal CF. Luís Castro, preparador portugués, afronta su segundo derbi seguido en un momento clave del equipo para tratar de sacar la cabeza de los puestos de descenso.
Directo | Luís Castro analiza el Levante UD - Villarreal CF:
- Cömert explica su polémica celebración del banderín en el Derbi
- Unai Núñez, rendimiento inmediato al servicio del Valencia CF: 'Si me pone de delantero pues de delantero
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el derbi contra el Levante UD
- Última hora con la lesión de Diego López en el Valencia CF
- Lo que vio y no vio el acta arbitral del Derbi: Pendientes de la denuncia de LaLiga
- Corberán bate un récord en la historia de los Derbis
- Botellazo a Eray Cömert en Orriols
- El Valencia se lleva el Derbi con polémica final