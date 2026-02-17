El Levante UD quiere quitarse de encima la losa de los malos resultados, especialmente tras el Derbi del pasado domingo ante el Valencia CF. Para ello, toca vencer al Villarreal CF. Luís Castro, preparador portugués, afronta su segundo derbi seguido en un momento clave del equipo para tratar de sacar la cabeza de los puestos de descenso.

Directo | Luís Castro analiza el Levante UD - Villarreal CF: