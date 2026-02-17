Luís Castro esquiva las polémicas del Derbi y prefiere que el resto las interprete: "todos han visto lo que ha pasado"

La polémica del Derbi sigue haciendo cola a pesar de que el Levante afronte el encuentro pendiente contra el Villarreal mañana mismo. La comparecencia de prensa de Luís Castro fue una oportunidad para preguntarle sobre lo sucedido, centrándolo en las provocaciones de Eray Comert y el lanzamiento de botellas al césped, impactando una de ella en el central suizo del Valencia mientras enfilaba el túnel de vestuarios. No obstante, si el portugués ya aseguró tras la derrota en el Derbi que no hablaría de lo sucedido, no se desvió de su postura, aunque deslizó que "todos han visto lo que ha pasado".

"No voy a hablar más de eso, pero todos han visto lo que ha pasado. Es muy claro por qué se ha generado tanta confusión. Son cosas que no voy a poder controlar. Continuamos en frente. Mi trabajo es que el equipo haga las cosas lo mejor posible", comentó en una rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal donde intentó esquivar referencias del Derbi, instando a mirar hacia adelante con la intención de hacer un partido que les lleve hacia la victoria. "El Valencia para mí ya ha pasado. Ahora tenemos Villarreal, que es tal vez, colectivamente, en términos de principios y conceptos, es uno de los mejores equipos del campeonato. Hay muchos puntos todavía, muchas cosas pueden pasar".